"Siempre denunciamos y no pasa nada": la vez que José ‘Pepe’ Quiroga alertó que Agua Marina venía siendo extorsionada

Cuando ocurrió el asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, diversos artistas del medio se unieron para alzar su voz contra la creciente ola de inseguridad que atraviesa el país. Una de las primeras orquestas de cumbia en pronunciarse fue Agua Marina, a través de su vocalista José 'Pepe' Quiroga.

Aquella vez, el músico lamentó la situación que se ha ido agudizando en el Perú y la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.

"Estamos muy preocupados por toda la situación que está pasando nuestro querido Perú. Hemos sido una de las primeras agrupaciones en protestar ante las autoridades, porque esto no puede seguir sucediendo", declaró a RPP durante el sepelio del recordado 'Russo'.

Agua Marina reforzó su seguridad ante las constantes amenazas y extorsiones

'Pepe' Quiroga también reveló que su agrupación era víctima de extorsión y que, pese a denunciar los hechos en reiteradas ocasiones, no obtuvo resultados concretos por parte de las autoridades.

"Todos los peruanos tenemos temor, no solo los músicos. Siempre denunciamos las extorsiones y no pasa nada. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que las autoridades recién se pongan a investigar. ¡Ya basta de esto!", expresó.

Tras los ataques y amenazas, Agua Marina decidió reforzar sus medidas de seguridad.

"Ahora hemos tenido que reforzar la seguridad. Todos los que trabajamos para el público somos vulnerables, porque el delincuente sabe dónde vamos a estar", manifestó.

Por último, el cantante hizo un llamado a las autoridades para modificar las leyes y enfrentar con mayor firmeza la delincuencia.

"Esto tiene que parar. Necesitamos leyes más estrictas y que se deroguen aquellas que favorecen a los delincuentes", añadió.

Agua Marina sufrió un ataque armadola noche del miércoles mientras ofrecía un show en el Círculo Militar, en Chorrillos. | Fuente: RPP