“Esto pasa por la indiferencia de las autoridades”: líder de La Bella Luz lamenta ataque contra Agua Marina

En comunicación con RPP, Óscar Custodio, fundador y líder de la orquesta La Bella Luz, expresó su profunda tristeza y preocupación tras el ataque sufrido por la agrupación Agua Marina, una de las más reconocidas del país.

“Muy apenado por lo que está pasando con nuestros amigos de Agua Marina. Estamos en Barranca, muy apenado en mi bus enterándome de la noticia. Esperamos que no se llegue al extremo, no queremos que hayan fallecidos, Dios quiera que no sea eso, que todo salga bien”, manifestó con consternación.

“Nadie está libre, la inseguridad nos afecta a todos”

Custodio lamentó que la violencia y la falta de acción de las autoridades estén poniendo en riesgo la vida de los músicos y el desarrollo de los espectáculos.

“Nosotros hemos llegado a esto por la indiferencia de las autoridades, lo hemos dicho muchas veces. No se le da lo que esa gente quiere y ellos actúan de esa manera. Nadie está libre. Nosotros estamos aquí con bastante seguridad. Estamos asustados, preocupados”, señaló.

¿Quién se encarga de la seguridad en los conciertos?

Óscar Custodio indicó que su agrupación se encontraba cumpliendo una presentación en el aniversario de Barranca cuando se enteraron del ataque.

“Mi orquesta está tocando en el aniversario de Barranca, nos hemos enterado, la orquesta quiso cumplir con el público, nos han puesto seguridad, estoy asustado”, comentó.

Asimismo, explicó que la seguridad de los eventos recae en los promotores y empresarios, aunque las orquestas también contratan su propio personal de resguardo.

“El que está encargado de los trámites, los permisos, seguridad, es el promotor, él no es integrante de la orquesta, sino del empresario, del que organiza los eventos. Nosotros, aparte de lo que le corresponde al empresario, tenemos nuestra propia seguridad que se encarga de cuidarnos en nuestros eventos”, precisó.

“No entiendo cómo ha podido pasar esto”

Finalmente, Custodio expresó su solidaridad con Agua Marina, además, resaltó la trayectoria y profesionalismo de la agrupación.

“Yo conozco a Agua Marina, su trayectoria, cómo trabajan, mira cómo ha podido pasar esto. No entiendo cómo ha podido pasar esto, es inexplicable. Tenemos miedo”, concluyó.

