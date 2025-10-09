Municipalidad de Chorrillos dice que organizadores de concierto de Agua Marina solicitaron permiso "por la vía regular"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego del ataque armado ocurrido durante la presentación de la orquesta de cumbia Agua Marina la noche del último miércoles, la Municipalidad de Chorrillos informó que los organizadores del evento solicitaron el permiso "por la vía regular".

Mediante un comunicado, el municipio lamentó lo ocurrido con "una de las agrupaciones más emblemáticas" del Perú y precisó que, al tratarse de un evento privado, eran los propios organizadores quienes debían encargarse de la seguridad del mismo.

En ese sentido, mencionaron que se ha abierto un procedimiento de investigación "que puede llevar a multas y responsabilidades hacia los organizadores".

Además, indicaron que han mostrado disposición a colaborar con las investigaciones del caso, a cargo de la Policía Nacional, así como con los medios de comunicación a través de la difusión de imágenes y/o información preliminar.

"Nos unimos al pedido enérgico de la ciudadanía para las autoridades del Gobierno, a fin de tomar medidas más efectivas en torno al evidente crecimiento del crimen organizado, algo que a diario alcanza al ciudadano de a pie, principal motor de nuestra sociedad", sostuvieron.

PNP: Se intervino a organizador de evento

Previamente, tras el atentado, el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe Monroy, anunció que se había intervenido al promotor y organizador del espectáculo para que colaboren con las indagaciones.

Según la autoridad policial, esto se dio debido a que se conoció que estas personas no tenían la autorización para realizar un espectáculo público, ni las garantías para un evento de esta magnitud.

"Obviamente, con permiso o sin permiso, tenemos que brindarle la seguridad, pero corresponde también focalizarlo (...) Para poder realizar un patrullaje directo con presencia policial obedece a un plan de operaciones. No se ha dado ese plan de operaciones porque no se nos ha comunicado formalmente, ni por la empresa que ha desarrollado el evento (...) El patrullaje se da, acá tengo entendido que han pedido organización para un evento privado", afirmó.