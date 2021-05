Tony Vega lanzará una canción con Amy Gutiérrez: "Estaré acompañado del mejor talento peruano". | Fuente: Composición

Amy Gutiérrez sigue llamando la atención de artistas internacionales y esta vez fue Tony Vega quien anunció mediante sus redes sociales que trabajará con la cantante peruana para lanzar una nueva canción.

Compartiendo una foto en su cuenta de Instagram, el intérprete de “Esa mujer” aseguró que este año se vienen muchas sorpresas y una de ellas es que sacará un tema decorte romántico junto a su colega.

“Estaré acompañado del mejor talento peruano, Amy Gutiérrez”, escribió Tony Vega. Ante este comentario, la salsera se mostró agradecida y no dudó en responderle: “Maestro, para mí será todo un honor cantar a su lado y más aún acompañados de leyendas de la salsa. ¡Estoy agradecida y feliz!”, aseguró.

Hasta el momento no se sabe más detalles de esta canción, solo que será una composición de Omar Alfanno.

Nominación a los Premios Heat 2021

La cantante de salsa Amy Gutiérrez anunció a través de sus redes sociales que fue nominada por los Premios Heat 2021 en la categoría de promesa musical. El galardón, que llega a su sexta edición en medio de la pandemia, se realizará este año en República Dominicana.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "No sé" compartió una publicación en la que expresó su emoción por competir junto a artistas como Juan de Dios Pantoja, Katie Angel, Emilia Mernes, Juhn, Alejandro Santamaría, Jay Menez, Mora y Kenia Os.

"¡Emocionada! La noticia me tomó por sorpresa y no saben lo feliz que me puso", señaló Amy Gutiérrez en la descripción, donde también recordó que el año pasado fue presentadora en los Premios Heat. "Gracias infinitas por considerarme entre tantos buenos artistas internacionales", añadió.

Este significa, después de todo, un paso más en su camino hacia la internacionalización. Razón por la que Gutiérrez ve que su labor está rindiendo frutos. "Me emociona y motiva saber que mi trabajo es reconocido no solo en mi país, sino también fuera de él (...) ¡Vamos con todo!", concluyó en su mensaje.

