Amy Gutiérrez afirmó que disfrutó su incursión como actriz en "Princesas". | Fuente: Instagram / Amy Gutiérrez

Este año, Amy Gutiérrez debutó como actriz en la telenovela “Princesas”, donde interpretó a Alicia Barrio Nuevo, una versión de la protagonista del libro “Alicia en el país de las maravillas”. La experiencia, según dijo recientemente la salsera, fue divertida, pero retadora.

“Me divierto viéndome y eso es lo más chévere, por tener un personaje que trae mucha alegría”, comentó la cantante a Trome. Para ella, gracias a la ayuda que recibió de sus “compañeros actores” tuvo el impulso “para poder dar la talla”.

“Sin embargo, creo que me falta mucho para poder ser una actriz profesional. Pero me gusta y me disfruto viendo”, precisó la artista.

En “Princesas”, Amy Gutiérrez apareció por poco tiempo y cumplió con el rol de ser una Alicia que fungiera como la mejor amiga de Cenicienta, interpretada por Tatiana Calmell.

Nuevo proyecto musical y participación en “Yo Soy”

En cuanto a sus proyectos musicales, la cantante anunció que el 19 de febrero lanzará una nueva colaboración con la cantautora peruana Ania, quien viene ganándose un lugar en el ámbito internacional tras firmar un contrato con Warner Chappell Colombia en diciembre de 2020.

“Es una cantante urbana, muy capa, con mucha experiencia. Ha cantado con grandes y, para mí, va a ser un honor. Definitivamente, para mí es algo nuevo, porque lo que voy a hacer es salsa urbana, pero le tengo mucha fe a esta canción”, detalló Gutiérrez.

Por otro lado, la salsera participó recientemente en el programa “Yo Soy”, donde cantó junto a Ronald Hidalgo, el imitador de Juan Gabriel, quien consiguió un segundo lugar durante la eliminatoria del concurso.

“A Ronald Hidalgo, [le digo] que lo amo con todo mi corazón, te quiero, sabes que somos familia, nos conocemos de años y poder cantar con él en vivo ha sido el mejor regalo y me siento ganadora por eso”, comentó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.