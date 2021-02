Amy Gutiérrez y Ania unen sus voces para lanzar "Cómo le explico" en versión salsa. | Fuente: Instagram

Se une el pop urbano con la salsa. El junte entre Ania y Amy Gutiérrez es uno de los más prometedores de la industria musical ya que las artistas lanzarán este viernes 19 de febrero el tema “Cómo te explico” en versión salsa.

Esta canción llena de creatividad y poder femenino cuenta con un exhaustivo trabajo por parte de las dos cantantes quienes aseguraron que, ni bien salga a la luz, tendrá un gran futuro ya que este ritmo “da la hora”.

A pesar de la pandemia, Ania ha seguido haciendo música y “Cómo te explico” es su más reciente material. Uniendo su voz a la de Amy Gutiérrez, la artista peruana considera que la cuarentena inspiró a que hagan esta versión:

“Ha sido complicado sacar música en pandemia, sacar música en general es complicado. El plus que ha tenido la pandemia fue que me volví más creativa, aprendí a adaptarme y es lo que me gusta hacer. No iba a dejar que esto me pare y más cuando se trata de algo que quiero”, dijo a RPP Noticias en conferencia de prensa.

PROCESO DE CREACIÓN

“Cómo te explico” cuenta la mala experiencia de Ania en el amor y como una especie de catarsis, la cantante reveló que escribirla fue botar todo aquello que no podía explicar con palabras:

“Estaba en un campamento de composición en el 2019 y acababa de pasar por una ruptura amorosa intensa y me dije: ‘Necesito votar todo esto’ y no la había terminado de escribir en Bogotá y la terminé aquí. La idea de hacer esta canción fue buscando las palabras adecuadas y no necesariamente de decirlo como buena gente”, agregó.

Para convertirlo en salsa urbana, Amy Gutiérrez recordó cómo fue que se dio su junte para lanzar esta nueva versión y destacó que, gracias a Instagram, esto fue posible:

“Nos hemos conocido de vista, pero nunca hemos compartido en persona, recién con la canción fue una sorpresa y encontré una amiga más que una colega. Me encanta la canción, todo lo coordinamos por un DM de Instagram y nació la propuesta de hacerla en salsa. Estoy satisfecha con el trabajo que se ha hecho”, contó la salsera.

ENAMORADA DE LA SALSA

Para Ania, experimentar con la salsa fue un poco difícil ya que el timing -es decir, los tiempos- son diferentes en cada género. La artista tiene un disco dedicado netamente al pop y pop urbano, por lo que incursionar en algo nuevo fue trabajoso:

“El día que grabamos las voces fue difícil, el timing de la salsa es distinto, sufrí”, dijo entre risas. “Amy es testigo, me quedé atorada en una frase como unos 45 minutos, no le atinaba al ritmo”, continuó.

A pesar de ello, Ania confesó estar enamorada de la salsa y no tiene miedo de seguir en este rubro si se lo propone:

“Ahora que lo he hecho me da ganas de seguir explorando en la salsa, y conocer más allá del pop urbano”, sostuvo.

