Ania, cantante peruana, sigue abriendo camino en la industria musical con su nuevo tema "Cómo le explico". | Fuente: Difusión

Después de alcanzar el éxito con “Me quedo aquí”, la cantautora peruana Ania sigue encaminando su carrera musical al lanzar la canción “Cómo le explico”. Fusionando el flamenco con la electrónica, quiere dar paso a su internacionalización.

En conversación con RPP Noticias, la intérprete contó cómo fue el desarrollo de este tema, sus aspiraciones, qué nos tiene preparado para el próximo año y su sueño de colaborar con su cantante favorito: J Balvin.

“Grabé las voces el año pasado, pero por un tema de timing y pandemia, no sabíamos cuándo la íbamos a sacar. Pero después de lanzar ‘Ando sola’ y ‘Me quedo aquí’ este año, sentía que ‘Cómo le explico’ era con el que debía cerrar el año. Es muy bailable, tiene un ritmo pegajoso”, aseguró la peruana.

Para ella, trabajar con su equipo en el proceso de llegar al lanzamiento, la realización del vídeo y todo dentro de la pandemia no ha hecho que pare trabajo ni mucho menos en su creatividad musical.

MIX DE EXPERIENCIAS

El tema central de su última canción es “cómo le explicas a alguien que ya fue”, nos comenta Ania. Muchos artistas se basan en sus vivencias para expresarse así que la cantautora no fue la excepción.

“Yo acababa de terminar con mi expareja y todo un drama. De hecho, hay solo una frase que es muy relacionada a lo que me pasó, lo demás es experiencias de otras personas”, agregó. Si bien la canción muestra cómo una persona le dice adiós a otra, para ella fue lo contrario.

“Yo nunca fui la que dijo “cómo te explico que ya fue”, sino yo era la que estaba llorando”, dijo entre risas. “Yo hablo libremente de esto, fue un mix de experiencias propias y de amigos”, contó.

¿POP O URBANO?

Tras ser telonera en el Festival Barrio Latino en el 2018 donde compartió escenario con varios artistas internacionales, Ania espera hacer colaboraciones con su artista favorito, J Balvin, y con más latinos como Lola Índigo, Sofía Reyes, Greeicy, Mau y Ricky.

Además, confesó que sus tops americanos son Dua Lipa y Harry Styles. Si bien el género urbano es uno de los ritmos más escuchados en América Latina, la peruana sigue fiel a sus inicios: el pop.

“Yo fusiono lo urbano con el pop, pero con el que me identifico es con el pop. Mi primer disco fue puro pop electrónico, por ahí uno que otro sonido de trap, pero con “Bailando” entré al mundo urbano, igual yo prefiero el pop”, aseguró.

“Me encanta el pop, no podía hacer un reggaetón intenso, puedo participar, pero no sacar una canción que sea de este género. Es importante para mí, es mi esencia”, dijo.

Ania invita a sus seguidores a que escuchen su último tema "Cómo le explico", disponible en todas las plataformas digitales. | Fuente: RPP Noticias

EL LADO BUENO DE LA PANDEMIA

“Me ha cambiado la vida de cierta manera”, cuenta Ania con respecto a la pandemia y al confinamiento. La artista confiesa que le ha tenido cierto miedo a la composición. Ya no solo buscaba ser parte, sino hacerlo sola así que se arriesgó.

“A pesar de que este año he pasado por muchos cambios emocionales, he encontrado en mí una seguridad de que lo que hago está chévere y me gusta”, dijo muy segura.

Hablando creativamente, la intérprete de “Cómo le explico” ha avanzado bastante, ya que ahora es compositora de Warner Chappell en Colombia donde empezará a componer para otros artistas.

“A pesar de que he tenido muchas trabas este año, he encontrado un camino. Ha sido laboralmente un buen año”, sostuvo.