Armonía 10: "Estamos orgullosos de que por fin la cumbia tiene el sitio que se merece"

Armonía 10 celebrará sus 52 años de trayectoria en un concierto que durará 8 horas. Para dar detalles de lo que será este show, los integrantes visitaron RPP para conversar con Alan Diez. Paul ‘Ruso’ Flores, vocalista y con 21 años dentro del grupo piurano, confesó que es una gran responsabilidad formar parte ya que "es una orquesta mítica".

Una de las canciones más emblemáticas es Serpiente, que tiene cerca de medio siglo y fue un boom en su momento. "Ahora ha vuelto a tener mucha fuerza, así como La duda, Cervecero, Siempre pierdo en el amor, Dios mío has que me enamore, Tomar para olvidar y muchas más", resaltó el 'Ruso'.

Por otro lado, Max Aguirre, animador de Armonía 10, compartió con en Así Somos la sorpresa que siempre tiene al ver a los fanáticos de la orquesta disfrutar de diferentes maneras las canciones: “En los conciertos la gente llora o se pone las cajas de cerveza en el hombro", comentó entre risas.

Próximos a realizar una gira por Estados Unidos, Paul ‘Ruso’ Flores destacó que cada grupo de cumbia tiene sus seguidores, pero el Grupo 5, así como las demás orquestas, han puesto su "granito de arena" para que el género siga subiendo de nivel.

"Es una oportunidad para demostrar que la cumbia es el género más bailado del Perú y creo que de América. Los chicos del Grupo 5 lo han hecho de maravilla y estamos orgullosos de que la cumbia, por fin, tenga el sitio que se merece", sostuvo.

El sábado 6 de julio, Armonía 10 brindará un gran concierto por sus 52 años de creación en la Explanada de Plaza Norte. Las entradas están a la venta en Teleticket.

¿Carlos Soraluz volverá a Armonía 10?

Tras el fallecimiento de Walther Lozada, líder de Armonía 10, en 2022, los exintegrantes de la orquesta se reunieron para rendirle un homenaje musical. Uno de los más esperados era Carlos Soraluz, famoso intérprete de Juraré no amarte más y Serpiente.

Dado que Soraluz es un ícono en la cumbia nacional, y considerando este posible reencuentro con la agrupación norteña, surgió la posibilidad de que vuelva a unirse a la banda. El cantante ha dado esperanzas a sus seguidores al respecto.

"Sí, me han hecho la propuesta, pero mi intención es seguir trabajando en solitario, ya que a veces las fuerzas no son las mismas. Armonía 10 trabaja arduamente y yo he tomado un ritmo más pausado, pero nada está definido. Nunca descarto la posibilidad, ya que esa agrupación ha sido mi hogar y no puedo decir que no. Aún no hay nada concreto", confesó Carlos Soraluz a La República en ese entonces.

Armonía 10 recibió la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura

La orquesta de cumbia Armonía 10 de Piura fue galardonada con la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura por parte del Ministerio de Cultura (Mincul) en julio de 2022. Este reconocimiento celebra una trayectoria de 50 años dedicados al servicio de la música.

Según la Resolución Ministerial N° 000214-2022-DM/MC, publicada en el diario oficial El Peruano, la agrupación piurana es reconocida como "una de las organizaciones musicales con mayor arraigo y reconocimiento en el Perú".

Además, se destaca el papel de Armonía 10 en la difusión de la cumbia como una manifestación musical importante que forma parte de la tradición cultural del país, evidenciada a través de los diversos artistas y difusores del género.

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Leer más Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella