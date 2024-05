'Chinita de la salsa' regresa a los escenarios tras sufrir atentado en el que murió su pareja

Tras enfrentar un atentado hace poco más de un mes en Lima Norte, la cantante Vanessa Soto, conocida como la 'Chinita de la salsa', decidió retomar su carrera musical. A pesar del ataque, que resultó en la pérdida de su pareja César Vásquez, un suboficial de tercera de la PNP, la artista volverá a los escenarios.

En un comunicado, señaló que está decidida seguir adelante por su familia y en honor a la memoria de su pareja. "Aún sigo sorprendida y sin creer lo que me pasó, pero por mi familia, por mí y por la memoria de mi amado César, tengo que seguir, sólo pido justicia, a mí me toca seguir adelante por los míos".

Soto fue herida de bala en el brazo y la mano durante el ataque, luego fue sometida a una cirugía de emergencia y sigue un tratamiento para su total recuperación.

"La pesadilla no ha acabado, tengo que cuidarme para no perder mi mano. Toca ser paciente, cumplir con las indicaciones del médico y confiar en la justicia para que se encarguen de castigar a los que me atacaron", comenta.

Atentado tomó por sorpresa a la 'Chinita de la salsa'

Vanessa Soto negó que ella y su pareja hayan recibido algún tipo de amenazas de muerte o alguna extorsión, por lo que el atentado los tomó totalmente por sorpresa.

"Todo lo dejo en manos de la ley prefiero no seguir tocando el tema porque es revivir ese momento tan difícil que me tocó pasar. He decidido retomar mis actividades volver a cantar", menciona.

El crimen se produjo la madrugada del viernes 22 de marzo. La artista retornaba de una presentación en un conocido local del distrito de Comas y en el vehículo, además de la pareja, se encontraban otros tres miembros de su agrupación musical.

'Chinita de la salsa' vuelve a los escenarios

Aunque indica que el trauma aún está presente, la 'Chinita de la salsa' se prepara para volver a los escenarios. Ella promete una velada con sus mejores éxitos, entre los que se incluyen Que tiene ella, Mix Dan Den, Mix cumbia, Lo dudo, Basta, La rebelión, Lo que construimos y Creo en mí.

"Me emociona regresar con mi público", expresa. En un gesto de homenaje a su madre, quien ha sido su apoyo en todo momento, Vanessa Soto se presenta este sábado 11 de mayo en el local 11:11 Club, ubicado en la Av. Gerardo Unger 3415, frente a la Comisaría de Independencia.

"Junto a mi orquesta estamos alistando muchas sorpresas para esa noche, donde retomo mi carrera musical, emocionada de cantarle a mi mamá que ha sido mi soporte principal en estos días y a todas las mamitas que gustan de mi música”, concluye.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis