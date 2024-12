Bill Orosco se salva de milagro: automóvil en el que viajaba quedó al borde de un abismo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un gran susto vivió Bill Orosco al protagonizar un accidente automovilístico que pudo haber tenido consecuencias fatales. El vehículo en el que viajaba quedó peligrosamente al borde de un abismo, tras perder el control en una curva cerrada. Según el comunicado que compartió el cantante de cumbia en redes sociales, el incidente ocurrió en una carretera cuando salían de La Libertad.

"En la madrugada del sábado, 28 de diciembre, sufrimos junto a mi mánager y el conductor del vehículo, un accidente de carretera en Trujillo, del que por gracias a Dios, salimos ilesos, solo golpes leves y un gran susto. El auto en el que regresábamos tras cumplir un show en Huamachucho se despistó en una curva, pero la rápida reacción y destreza del conductor impidió que cayéramos en un abismo", reza el mensaje compartido en Instagram.

Aunque Bill Orosco y sus dos acompañantes salieron ilesos, confesó sentirse asustado del accidente, sin embargo, contó que continuará con sus presentaciones. "En estos momentos estoy camino a Huánuco donde tenemos pactada otra presentación musical y ‘El show tiene que continuar’ con Dios siempre de por medio", agregó.

Finalmente, agradeció a sus seguidores por la preocupación ya que muchos no tardaron en enviarle muestras de apoyo y cariño.

Bill Orosco confirma que su primo Deyvis le prohibió cantar temas del Grupo Néctar

Bill Orosco se sinceró sobre la relación que tiene actualmente con su primo Deyvis Orosco. El cantante de cumbia estuvo en el programa Conexión, de RPP, donde afirmó que no tiene “ningún tipo de rencor” con su familiar pese a la polémica entre ambos.

“Yo no tengo problemas con nadie porque no me gusta, no es mi estilo. Nosotros (con Deyvis) siempre hemos sido una familia unida. A veces las personas me preguntan si tengo un tipo de rencor, pero no, para nada. Siempre él va a ser mi primo, siempre él va a ser mi familia, siempre va a tener el mismo respeto, el mismo cariño de mi persona”, manifestó.

No obstante, el artista de 23 años confirmó que su primo Deyvis Orosco le prohibió cantar las canciones del Grupo Néctar, agrupación de cumbia fundada por sus tíos Johnny y Enrique Orosco. “Si, él me prohibió (cantar las canciones de Néctar) en autoría de mi tío (Johnny Orosco). Hay un tema legal”, sostuvo.

Por otro lado, mencionó que “por el momento” no tiene ningún tipo de comunicación con Deyvis Orosco. “Por el momento nosotros no conversamos, pero siempre, anteriormente, hemos estado juntos y uno siempre se queda con los bonitos recuerdos”, añadió.

