Día del Rock Nacional: Tomás Suárez-Vértiz rinde homenaje a su padre con nueva canción

Tomás comenta que "todo está resultando muy bien", sobre el inicio de su carrera artística. | Fuente: RPP

Hoy se celebra el Día del Rock Nacional recordando a Pedro Suárez-Vértiz, uno de los máximos exponentes de la música peruana, que este 13 de febrero habría cumplido 56 años. En el marco de esta fecha, su hijo menor, Tomás Suárez-Vértiz, acaba de estrenar Presente, un tema compuesto junto a su hermano Salvador.



En una charla con el programa Encendidos de RPP, donde compartió por primera vez una entrevista al lado de su tío Patricio Suárez-Vértiz, el joven cantante habló sobre las constantes comparaciones con su padre debido a las similitudes en el registro vocal.

"El tema del parecido me ha acompañado toda la vida. Desde que tengo memoria me han llamado el cloncito, o he escuchado la expresión 'dos gota de agua'; hay gente que me dice que soy cien por ciento mi papá... sí reconozco que soy muy parecido a él, por eso, para tener un poco de identidad -aunque no de mala manera- me dejo la barba y me rapo", explicó.

Un homenaje con música y arte

Tomás Suárez-Vértiz dijo que "es un detalle muy especial" que el Día del Rock Nacional se haya instaurado gracias a la memoria de su padre, pero aclaró que se trata de una celebración que incluye a todos los rockeros del país. "Es el segundo cumpleaños de mi padre que celebramos desde su partida y la primera edición del Día del Rock Nacional. Es un reconocimiento especial para todos los músicos que han dado todo por el rock peruano", precisó.

El joven artista inició su carrera musical el 1 de junio de 2024 con un concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Desde entonces, asegura que su trayectoria ha ido en ascenso gracias a la cálida acogida y el apoyo del público, más allá de de ser hijo del ex líder de Arena Hash. "Aunque trato de honrar el legado de mi padre, es importante mencionar que soy un artista propio y tengo mi propia música", expresó.

Como parte del Día del Rock Nacional, este jueves se inaugurará un mural en Miraflores en honor a Pedro Suárez-Vértiz, el segundo de este año tras la develación del primero en Barranco. Además, Tomás celebrará el cumpleaños de su padre con un concierto especial en Sala Osma, cuyas entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus.

