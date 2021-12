Eva Ayllón y sus pupilos de "La Voz" ofrecieron un concierto el 10 de diciembre. | Fuente: Difusión

En la noche del 10 de diciembre, Eva Ayllón regresó a los escenarios limeños para ofrecer su último concierto del 2021. A casa llena, la maestra compartió la tarima con sus pupilos César Vicente de "La Voz Kids", Valeria Zapata de "La Voz Perú" y Julio César Mancilla de "La Voz Senior".

"Esta noche voy a presentarles el show que he hecho en mi gira por Estados Unidos, pero además tenemos invitados especiales", anunció la cantante criolla ante la algarabía de su público, ansioso por escucharla y corear con ella cada una de sus interpretaciones.

Canciones como “Andar, andar”, “Hilda”, “Nunca podrán”, “Alma de mi alma”, “Cuando llora mi guitarra”, “Regresa”, “Propiedad privada”, “Nuestro secreto”, “Que somos amantes”, “Huellas” y “Toro mata”, entre otras, antecedieron la actuación de los participantes.

'El Viejo' Rodríguez también se sumó al show para el bloque en el que Eva Ayllón presentó a los exparticipantes de los distintos formatos de "La Voz" en los que Eva Ayllón hizo de entrenadora, junto a otros músicos nacionales e internacionales.

“En mi país hay voces extraordinarias y este es el único programa, del que fui jurado, que saca nuevos valores. Yo tengo nuevos valores, esta vez voy a presentarles solo a tres. Lamentablemente, un infarto cerebral leve tiene a Luis Ángel Reddel en cama, pero ya le dije tiene que sanarse porque hay mucho por cantar”, apuntó la criolla.

El turno de los pupilos de "La Voz"

Eva Ayllón presentó a César Vicente (14), su finalista de “La Voz Kids”, quien llegó a Lima desde Ica, para cantar por primera vez de manera profesional. "No me esperaba que esta invitación llegara tan pronto... Mi familia, la gente de Ica y yo le agradecemos de todo corazón porque nos está dando oportunidad a los jóvenes", señaló. Él se robó los aplausos del público con su magnífica interpretación del tema “Feeling Good” y con “Vivir así es morir de amor”, a dúo con su maestra.

Luego, llegó el turno de Valeria Zapata (17), finalista de “La Voz Perú”, quien conmovió con su potente interpretación de “Mujer enamorada”. Con Eva Ayllón cantó “Y qué de mi”. “Me siento feliz y agradecida. "Cuando nos reencontramos, luego de ‘La Voz Kids’, la maestra nos comentó que nos iba a apoyar, para mí con esta invitación es más que suficiente. Es un sueño hecho realidad”, afirmó la exparticipante del reality .

A su tiempo, Julio César Mancilla (66), semifinalista de “La Voz Senior”, derrochó talento sobre el escenario. Tras su conmovedora interpretación de “Tanto adiós”, hizo dueto con Ayllón en la canción “Murió la flor”. “Tengo la grata satisfacción de que mi hijo también cantó con Eva, ya me tocaba a mí. Jamás lo imaginé”, afirmó el cantante, agradecido.

Eva Ayllón volvió sola al escenario para cantar “Cada domingo a las 12” en versión tango, como lo hizo su finalista en la televisión. “Aplausos para Reddel”, pedía ella. Como ya es costumbre, la Primera Cantante Nacional se tomó su tiempo para compartir su suerte con el público, regalando sus huairuros. Entre los afortunados estuvo el conocido diseñador de modas Yirko Sivirich.

