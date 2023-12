El español Chuty es el campeón de la Red Bull Internacional 2023: "Nos vemos el próximo año"

¡Batallón! Colombia recibió a los 16 mejores freestylers de habla hispana; sin embargo, solo dos se enfrentaron en la final. Se trata del Fat N versus el español Chuty. Fue un encuentro de infarto en la Red Bull Internacional 2023, ya que el MC de 17 años ocupó el lugar de Carpediem, quien fue baja por problemas ajenos a la organización.

Esto hace acordar a lo que pasó en 2019 cuando se enfrentó también un colombiano contra un español: Valles-T VS Bnet. Este último ingresó como reserva y salió campeón.

Para esta final internacional de la Red Bull Batalla 2023, Chuty logró llevarse el tan ansiado cinturón haciendo vibrar a todos los asistentes del Movistar Arena. Esta edición estuvo lleno de música con Arcángel, quien formó parte de la ronda 1 que era 8x8 con canción 1 entrada por MC.

De leyenda a leyenda, Aczino le cedió el cinturón de campeón al español, que no pudo evitar emocionarse al saber que logró un título que esperó por años.

"Las dos veces que he venido este año no he visto un público así en mi vida. Me gustaría dedicarlo, hace un año no pensaba estar aquí, pasó un tema de salud, me han ayudado un montón, así hubiese perdido en primera hubiera estado feliz. Lo único que puedo decir es que recuerden esto para el otro año, quiero ganar bien. Muchas gracias gente, de verdad. Espero volver a verlos muy pronto", dijo.

La leyenda española Skone, el Icono del género urbano Arcángel, el mítico campeón argentino Dtoke, el chileno Basek y el peruano Joro formaron el jurado encargado de erigir al nuevo campeón, mientras que Arci y Nazo fueron los hosts encargados de presentar y dirigir la cita, ambientada por las instrumentales de DJ Sonicko.

El camino de Chuty en la Red Bull Internacional 2023

Final

Ronda 1: 8x8 con canción 1 entrada por MC

Ronda 2: 60 segundos libre por MC

Ronda 3: 60 segundos libre por MC

Ronda 4: 4x4 libre 6 entradas por MC





Fat N (Colombia) vs. Chuty (España)





Tercer y cuarto puesto

Ronda 1: 8x8 libre 3 entradas por MC

Ronda 2: 4x4 libre 6 entradas por MC





Mecha (Argentina) venció Nitro (Chile)





Semifinal

Ronda 1: 8x8 con objetos compartidos 3 entradas por MC

Ronda 2: 12x12 libre con 2 entradas por MC

Ronda 3: 12x12 libre con 2 entradas por MC

Réplica: 4x4 libre 5 entradas por MC

Fat N (Colombia) vs. Nitro (Chile)

Mecha (Argentina) vs. Chuty (España)

Cuartos de final

Ronda 1: 60 segundos por MC libre

Ronda 2: 60 segundos por MC libre

Réplica: 4x4 libre 5 entradas por MC

Fat N (Colombia) vs. Reverse (Cuba)

Nitro (Chile) vs. Jesse Pungaz (Argentina)

Yoiker (México) vs. Mecha (Argentina)

Chuty (España) vs. Aczino (México)

Octavos de final

Ronda 1: 4x4 con temática 6 entradas por MC

Ronda 2: 8x8 libre 3 entradas por MC

Fat N (Colombia) vs. Gazir (España)

SNK (Costa Rica) vs. Reverse (Cuba)

Nitro (Chile) vs. Abel (Ecuador)

Oner (Venezuela) vs. Jesse Pungaz (Argentina)

Yoiker (México) vs. Diego (Venezuela)

Éxodo Lirical (República Dominicana) vs. Mecha (Argentina)

Spektro (Uruguay) vs. Chuty (España)

Jota (Perú) vs. Aczino (México)

¿Quién es Chuty?

Sergio Castro Gisbret, más conocido como Chuty, es un rapero español natural de Vallacas, Madrid inició en el mundo de la improvisación cuando tenía 14 años. Sus primeras batallas fueron en el 2008 en un parque de su ciudad natal y desde ese momento no ha parado.

Su sueño más grande fue participar en la Red Bull Batalla y lo cumplió. Su carrera ha sido impecable y es considerado uno de los mejores MC’s españoles, pues, sus victorias lo delatan.

El rapero español cuenta con una rapidez mental que hace que su ingenio combinado con rima derrote a cualquier contrincante que se le presente. En varias ocasiones ha hecho punchlines precisos y concisos, es decir, el remate de sus frases hace que todos sus fanáticos salten y griten emocionados ya que deja a sus rivales avergonzados o en ridículo.

Uno de los más recordados fue cuando asistió a la God Level en el 2019, ya que cuando se enfrentó al peruano Choque, dijo lo siguiente: “Este es de Alianza y no me ofende, ¿saben por qué? Porque tienen problemas con merengues”, refiriéndose al clásico del fútbol peruano.