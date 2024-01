Skill se consagró como campeón de la FMS Perú 2023 tras vencer a Stick

Tenemos campeón. La FMS Perú 2023 llegó a su fin después de la batalla entre Skill vs Stick donde el '10' del freestyle ganó la tercera temporada de la liga nacional.

El rapero de San Juan de Miraflores es considerado como uno de los mejores en la escena underground. Tras alzar su copa, fue ovacionado por los asistentes y sus compañeros quienes no dudaron en aplaudir su primer título.

Rimas como "Me levanto a la hora en la que tu desayunas, rapeo hasta las 4 de la mañana y me duermo hasta la 1, con mi gente y con mi pluma..." y "No tengas miedo de perder, ten emocion por ganar", quedarán grabadas en la mente de todos los que fueron a disfrutar y a ver a Skill, el tercer campeón de la FMS Perú.

Por otro lado, una de las batallas más comentadas fue la de Jota con Litzen donde el segundo mencionado perdió frente a su rival y, tras su batalla, reveló que no volverá a la competir en la liga: "Esta es la segunda vez y es la última, fácil no nos veremos nunca más acá (FMS Perú). No es que lo esté dejando, pero sí renuncio a este tipo de cosas. El ascenso ha sido muy contaminante y muy tóxico en mi vida. Sigan bajando a los parques, sigan apoyando, hay gente que tiene talento. No se dejen pisotear por nadie".

Así se vivió la final de la FMS Perú 2023

Final

Skill 🏆 vs Stick

Semifinales

Skill ✅vs Nekroos

Cacha vs Stick ✅

Pase a semifinales

BlackCode vs Skill ✅

Cacha ✅ vs Filósofo

Batalla por la permanencia

Racso ✅vs Piero Pistas

Kian✅ vs Jota

Última oportunidad

El que gana luchará por un puesto en la FMS Perú en los PlayOff; el que pierda se va al descenso.

Vijay Kesh ✅ vs Piero Pistas

Litzen vs Jota ✅

Play Offs de ascenso

Jero (Venezuela) vs Vijay Kesh ✅ tras una réplica

Scraps vs Jota ✅ tras una réplica

¿Por qué Filósofo no se presentó a la FMS Perú?

Por medio de las redes sociales de la organización, mencionaron que el rapero colombiano Filósofo no pudo venir a Perú para pelear por el podio en la final de la FMS Perú 2023 debido a que sufrió un robo en su país natal.

"El día de ayer (viernes 19 de enero), Filósofo sufrió el hurto de sus pertenencias incluido sus documentos personales que necesitaba para poder viajar a Perú. Tratamos de agotar todos los medios posibles, pero la burocracia no permitió que saliera del país", se lee en el comunicado.

"Filósofo promete volver a Perú y dar una presentación callejera para todos sus fans en este país que lo acogió con tanto cariño", agregaron. Asimismo, anunciaron que el argentino Cacha pasaba directamente a la semifinales por walkover.





¿Quién es el primer ascendido a la FMS Perú 2024?

Después de años de luchar por un lugar en la FMS Perú, Letras Tarapoto logró ascender a la liga nacional y será uno de los 12 participantes de la cuarta temporada.

En la jornada 1 que se realizó en mayo de 2023, se enfrentó a Jeico y ha sido un ejemplo para muchos de los freestylers que vienen del interior del país. Desde que inició nos hemos dado cuenta de que el torneo es centralizado y solo está enfocado en Lima por lo que los MCs que son de otros departamentos tienen que esforzarse el triple para poder ganarse un puesto.

De la misma manera sucedió con Stuart en Argentina quien migró de Coronda, Santa Fe, para lucirse en la FMS de su país y su esfuerzo rindió frutos ya que se consagró como campeón. Así pasó con Letras Tarapoto que salió de la selva peruana -siendo uno de los mejores de su región- para ser tomado en cuenta en la capital. Aún le falta mucho camino por recorrer, pero ya está dentro de la FMS Perú 2024.