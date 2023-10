Fanáticos de Foo Fighters se reunirán en Lima para interpretar 'My Hero' con instrumentos peruanos

La comunidad Foo Fighters Perú anunció un evento multitudinario que reunirá a varios músicos para interpretar My Hero, la icónica canción de la banda liderada por Dave Grohl. Lo particular de esta intervención es que se hará a una sola voz con la ejecución de instrumentos peruanos.

La producción musical estará a cargo del músico nacional, Ricardo Méndez, mientras que la producción audiovisual será responsabilidad del productor, Gonzalo Gayoso. Ambos trabajarán en un registro en directo que se convertirá en un video especial, el cual se difundirá a través de las redes sociales de Foo Fighters Perú.

La cita será el próximo 3 de diciembre, en la Plazuela de las Artes del Teatro Municipal de Lima (Jr. Ica, cdra 3). Bajo el nombre de Foo Peruvian Heroes, este encuentro no solo celebrará la música, sino también revalorizará los instrumentos peruanos y el talento de los músicos del Centro Cultural de Expresión Andina Yawar Wayna, filial Lima.

Ingreso libre

De acuerdo con un comunicado, se estima la presencia de unos 300 músicos y coristas ya registrados, quienes formarán parte de la banda tributo a Foo Fighters más grande en Perú.

"¡Vamos a llenar la Plazuela! Queremos anunciarles oficialmente nuestro evento Foo Peruvian Heroes, que reunirá a cientos de músicos interpretando a una sola voz My hero, de Foo Fighters, interpretada con instrumentos peruanos#, precisa el anuncio.

El ingreso será libre previo registro en el siguiente formulario: https://forms.gle/pHoqx4QsDcZmJi6S6

"Me hace llorar": la emotiva carta de Dave Grohl donde agradece a los fans de Foo Fighters

Foo Fighters ofreció su primera gira luego del fallecimiento de su baterista Taylor Hawkins en marzo del 2022 en Colombia. El último 2 de junio, la banda presentó su nuevo álbum ‘But Here We Are’ así como a Josh Freese como el reemplazante de Hawkins en la batería.

Es así como luego de las primeras seis fechas de la gira de Foo Fighters, su líder y fundador Dave Grohl publicó una emotiva carta en agradecimiento a los fanáticos de la banda que fueron a los conciertos donde dieron a conocer sus nuevos sencillos.

“Hey, ha sido un tiempo (…) Ahora que hemos regresado de nuestra primera serie de espectáculo, me siento obligado a agradecerles por estar ahí para nosotros”, comenzó la carta escrita a mano por Dave Grohl.

Seguidamente, el también cantante de Foo Fighters expresó sus sensaciones al ver al público disfrutar las canciones de la agrupación.

“Cada noche, cuando los veo cantar, me hace cantar más fuerte. Cuando los veo gritar, me hace gritar más fuerte. Cuando veo sus lágrimas, me hace llorar. Y cuando veo su alegría, me trae alegría. Pero, los veo… y se siente bien verlos, agitando estas emociones juntos”, expresó el vocalista.

Finalmente, Dave Grohl concluyó su carta despidiéndose y esperando volver a disfrutar de la euforia de los fanáticos como antes de la partida de Taylor Hawkins. “Porque siempre hemos hecho esto juntos. Una y otra vez. Nos vemos pronto. Dave”, finalizó el exbaterista de Nirvana.