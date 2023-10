Alejandro Sanz, María Becerra, Bizarrap y más confirmados en los Latin Grammy 2023

La ciudad española de Sevilla será el escenario de la ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2023, que se celebrará el próximo 16 de noviembre. El evento contará con la participación de destacadas estrellas de la música latina, como la argentina María Becerra, el productor musical Bizarrap y el renombrado cantante español Alejandro Sanz.

La Academia Latina de la Grabación también ha anunciado la presencia de otros artistas nominados, incluyendo a los puertorriqueños Rauw Alejandro y Kany García; los mexicanos Carin León y Christian Nodal; y el colombiano Feid.

Este año, la ceremonia de los Latin Grammy se celebra por primera vez fuera de Estados Unidos, y la expectativa es alta. Entre los artistas con mayores posibilidades de ganar premios se encuentran los colombianos Camilo, Karol G y Shakira, todos con siete nominaciones cada uno.

Bizarrap, el famoso productor que conquistó al mundo con su sesión 53 junto a Shakira, también lidera la lista con seis candidaturas, seguido por María Becerra, Pablo Alborán, Bad Bunny, Feid y Natalia Lafourcade, quienes cuentan con cinco nominaciones cada uno.

Alejandro Sanz, el artista español con más Latin Grammy en su haber, competirá este año en dos categorías: Canción y Grabación del Año, lo que añade emoción a la ceremonia.

La última terna es una de las más reñidas con once candidatos, entre los que se destacan No es que te extrañe de Christina Aguilera, Carretera y manta de Pablo Alborán, Déjame llorarte de Paula Arenas con Jesús Navarro, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 de Bizarrap con Shakira, y Si tú me quieres de Fonseca y Juan Luis Guerra.

La lista de nominados se completa con Mientras me curo del cora de Karol G, De todas las flores de Natalia Lafourcade, Ojos marrones de Lasso, La fórmula de Maluma y Marc Anthony, Despechá de Rosalía, y Correcaminos de Alejandro Sanz con Danny Ocean.

Manuel Abud, consejero delegado de la Academia Latina de la Grabación, expresó su entusiasmo por el grupo de talentosos nominados y anticipó que la Semana del Latin Grammy en Sevilla será un momento histórico para la organización. "Este grupo de creadores refleja la excelencia musical y la riqueza de la música latina".

Perú en los Latin Grammy 2023

La emoción y el orgullo llenaron el corazón de los peruanos este martes 19 de septiembre tras el anuncio de los nominados a los Latin Grammy 2023. Entre nuestros compatriotas que compiten por el gramófono se encuentran Susana Baca, Daniela Darcourt y la orquesta Septeto Acarey.

También están nominados el DJ Kayfex por Diseño de Empaque, el productor Renzo Bravo, por Grabación del Año (Ojos marrones, de Lasso) y Flor Bromley por Álbum de Música Latina para Niños. Asimismo, el baterista y percusionista peruano Alex Acuña recibirá el Premio del Consejo Directivo 2023, por su extensa carrera como protagonista de la escena musical mundial.