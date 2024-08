Julio Andrade le canta a Universitario de Deportes por su centenario: "Dale 'U' toda la vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Julio Andrade le canta a Universitario de Deportes por sus 100 años en RPP. | Fuente: RPP

Universitario de Deportes cumple 100 años de historia este miércoles 7 de agosto. Como parte de la celebración, Julio Andrade estuvo en Así Somos en RPP cantando 'Que empiece la fiesta', su último tema dedicado al club del cual es hincha y por el cual se conmueve cada vez que toca la guitarra y saca un “Dale ‘U’” de su garganta.

“Que empiece la fiesta. Cumplimos cien años. Vamos a darle con todo. Vamos Universitario. Que empiece la fiesta. Cumplimos cien años. Vamos a darle con todo, como en los Matutazos”, entonó el músico peruano quien, durante su carrera, compuso varias canciones inspiradas en Universitario de Deportes y en la Selección Peruana.

Otro emblemático tema de Julio Andrade es ‘Y Dale U’, compuesto con una letra basada en la historia de Teodoro ‘Lolo’ Fernández, ídolo y máximo goleador histórico de Universitario de Deportes.

“En agosto nació nuestro mejor referente y San Vicente nos dio a ese gran combatiente. El cañero que amó a la crema y a su gente, yo adoro a Fernández Meyzán, Lolo siempre presente”, expresó con su voz el cantante de 59 años.

Universitario de Deportes cumple 100 años de historia este miércoles 7 de agosto. | Fuente: Instagram (universitario1924)

Julio Andrade: “He visto buenos jugadores en Universitario”

Julio Andrade, quien estará en la UNAS de Arequipa por el aniversario de la ciudad este 14 de agosto, contó cómo se hizo seguidor e hincha de Universitario de Deportes y qué jugadores vio las veces que fue al estadio Lolo Fernández y al Monumental.

“He visto muchos buenos jugadores. A mí me encantaba Luis 'Chachito' Ramírez, lo que hizo Héctor Chumpitaz también me gustó, pero alguien quien no me decepcionó y que nunca le vi un partido malo fue Juan Carlos Oblitas. ‘El ciego’ nunca arrugó”, señaló.

Entre los arqueros históricos, el también productor musical destacó a Humberto Horacio Ballesteros, Óscar Ibáñez y Juan Carlos Zubczuk. Del mismo modo, recordó a José Luis ‘El Puma’ Carranza y a José ‘Chemo’ Del Solar.

Asimismo, opinó sobre la actualidad de Universitario de Deportes, equipo que tiene 10 puntos en el Torneo Clausura: “Los resultados se están dando. El equipo está yendo por buen camino. Estamos sufriendo para variar como se sufre en el futbol, pero estamos ganando”, opinó.

Julio Andrade ha compuesto diversos temas para Universitario de Deportes y para la Selección Peruana. | Fuente: Facebook (Julio Andrade)

Julio Andrade no fue invitado a la ‘Noche eterna’

En otro momento, Julio Andrade reveló que no fue invitado al Estadio Monumental para la ‘Noche eterna’ celebración dada previamente al aniversario de Universitario de Deportes. Sin embargo, recalcó que no tiene ningún problema con ello.

“Tengo sentimientos encontrados. Quiero agradecer a la gente porque yo puse anteayer que no estaba en la fiesta del centenario de Universitario. Fui obviado por la administración, pero por favor que empiece la fiesta. Nada, ni nadie, tiene que empañar esta celebración, sus razones tendrán y están en su derecho”, acotó.

Del mismo modo, mencionó que le encantó ver a las leyendas de Universitario de Deportes siendo reconocidas por el administrador Jean Ferrari.

“A mi emocionó y me quitó el disgusto ver llegar a Lucho ‘El príncipe’ La Fuente, al héroe de esa jornada histórica en Argentina del 69. No tenerlo era un insulto. Los hombres pasan, las instituciones quedan. Qué es siga yendo bien (…) Ya saben 'Dale U toda la vida'”, sentenció.

