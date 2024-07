Tomás Suárez-Vértiz estrena primer sencillo, 'Me recuerdas a alguien', rindiendo homenaje a su padre, Pedro Suárez-Vértiz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de sus presentaciones en el aniversario del Grupo 5 en Arequipa y en la Feria de San Pedrito en Chimbote, Tomás Suárez Vértiz presenta su primer single oficial, titulado Me recuerdas a alguien, que estrenó a inicios de junio en RPP. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.



Hace unos meses, Tomás lanzó Incondicional como parte de una campaña comercial. Ahora se encuentra abocado a presentar Me recuerdas a alguien, tema en coautoría junto a su manager Pierre Aguilar. "Creo que el amor es una de las mayores inspiraciones para componer”, comenta Tomás.

Tomás Suárez-Vértiz, hijo del legendario Pedro Suárez-Vértiz, lanza su primer sencillo oficial.Fuente: Instagram: @tomassuarezvertizoficial

¿De qué trata Me recuerdas a alguien, de Tomás Suárez-Vértiz?

En una entrevista en junio para Ampliación de Noticias de RPP, Tomás Suárez-Vértiz reveló que Me recuerdas a alguien es una canción romántica que rinde homenaje a algunos éxitos de su padre, el icónico Pedro Suárez Vértiz. "La canción tiene un mensaje oculto que los fans de mi papá podrán identificar fácilmente", comentó el artista.



Con un estilo pop rock, la letra evoca el recuerdo de su padre a través de la historia de dos personas que se atraen, reflejando una energía que recuerda a la música de Pedro. "Esta es la historia de dos personas que se gustan y hay cierta energía que deriva al recuerdo de mi papá. Esto se explica utilizando los nombres y versos de sus canciones", añade Tomás.



Además del lanzamiento de su primer sencillo, Tomás continúa su carrera con una serie de conciertos por todo el país. Será parte de la semana turística de Cañete; y participará en la serenata por el aniversario de Arequipa el 14 de agosto, junto a Marc Anthony, Olga Tañón y Manuel Turizo.

¿Qué dice Tomás Suárez-Vértiz sobre las comparaciones con su padre?

Durante su primera entrevista radial con el programa En Escena de RPP a fines de abril, Tomás Suárez-Vértiz, de 19 años, abordó el tema de las comparaciones con su padre, el legendario Pedro Suárez-Vértiz. "Sé que habrá comparaciones, no es lo que busco, y no porque quiera saber quién es mejor o peor, es más, ni siquiera debería pensar en eso", aseguró.



Además, expresó su admiración hacia su padre: "Yo tengo claro que mi papá es la persona que más admiro y jamás intentaría compararme con él. Gracias a mi papá estoy donde estoy, él me ha enseñado todo lo que sé". Continuó diciendo: "Por el lado de los oyentes, las comparaciones no las busco, pero soy consciente de que las habrá y no me molestan, en lo absoluto".

