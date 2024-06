"Cantaba como los dioses": Julio Andrade compartió anécdotas del grupo musical que formó con 'JB'

Nacional Jorge Benavides y Julio Andrade

El reconocido cantante y compositor peruano Julio Andrade compartió algunas anécdotas de sus inicios en la música, concretamente de la vez que llegó a formar una agrupación junto con el comediante Jorge Benavides durante su etapa escolar. Ambos fueron compañeros de aula y formaron parte de la Promoción 41 del colegio Claretiano.

En entrevista con el programa Así somos de RPP, el intérprete de Mira la morena y Mi cuchi cuchi bum bum reveló cómo la música se convirtió en su pasión principal, dejando de lado su sueño de convertirse en un futbolista profesional.

"Mi padre era un melómano y músico aficionado. Desde que tengo uso de razón siempre estaba con la guitarra cantando valses y boleros en casa; cantaba maravillosamente bien. De hecho, aprendí mucho de él", recordó.

¿Cómo nació la agrupación musical que Julio Andrade formó con Jorge Benavides?

Julio Andrade contó que, en su barrio, ubicado en el distrito San Miguel, tuvo la suerte de tener como vecino a Arturo Creamer, baterista de la banda Frágil, quien le enseñó los primeros acordes de rock and roll.

Sin embargo, fue en el colegio donde su camino musical tomó un rumbo definitivo.

"Cuando entré a cuarto de primaria yo tacaba con el 'Gordo Casuso'. De pronto llega un 'chatito mitrón' -siempre se lo recuerdo- era Jorge Benavides, el gran 'JB'. Teníamos un grupo y llegó este patita que cantaba como los dioses", narró Andrade.

Fue así como Benavides llegó a convertirse en la voz principal del grupo juvenil y su participación era casi obligada en las actividades escolares.

"Nos pasamos todas las actuaciones tocando, incluyendo el Día de la Madre, Día del Padre y Día del Maestro. (JB) Tenía una voz espectacular, muy parecida a la de Joselito, un cantante español muy famoso de la época; lo acompañábamos con las guitarras y le hacíamos los coros", comentó.

Además de su talento para el canto, Andrade dijo que Benavides ya destacaba por su habilidad cómica, incluso contó que fue víctima de una de sus ocurrencias en el colegio.

"En ese tiempo empezó a imitar a los profesores. Yo era medio forajido en el colegio y un día escucho que me llaman: '¡Andrade, a la regencia!' yo fui, pero luego me entero que el de la voz había sido Jorge y no el regente".

Julio Andrade y Jorge Benavides organizan reencuentros de promoción

Después de años separados tras finalizar el colegio, Julio Andrade y Jorge Benavides se reencontraron fortuitamente en Panamericana Televisión, donde el músico estaba promocionando uno de sus discos. Este reencuentro fue el inicio de una amistad que perdura hasta hoy.

"De ahí en adelante, veinte años después de salir del colegio, llegaron más reencuentros con la promoción, nos juntamos unas dos veces al año con los muchachos", dijo el músico.

En ese grupo también se encuentra el exfutbolista Francesco Manassero, quien jugó por varios clubes deportivos y llegó a ser presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú.​

Por su parte, 'JB' ha mantenido vivo este vínculo a través de sus programas televisivos, teniendo regularmente a Andrade como invitado especial. En una de sus publicaciones en redes sociales, el imitador recordó con cariño sus años compartidos en el colegio Claretiano y las actuaciones conjuntas que formaron su amistad.

"Julio Andrade es amigo mío de la época de colegio, nos conocemos desde que éramos niños. Somos de la Promoción 41 del colegio Claretiano. Cuando habían fechas de actuación en el colegio nosotros siempre éramos los elegidos. El tocaba la guitarra y yo cantaba la 'veintiunica' canción que sabía 'Osito de felpa', recordó el humorista.

