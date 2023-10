"Será la primera vez que tocaremos el disco entero": La Liga del Sueño alista su único concierto de reencuentro

"Es un disco al que le tenemos mucho cariño. Estamos contentos y aquí estamos los cuatro", dijo Pelo Madueño en Así Somos, programa de RPP Noticias, muy emocionado por el reencuentro de La Liga del Sueño. Como se recuerda, la banda nacional ofrecerá un concierto el 7 de diciembre por los 25 años de su disco Mundo Cachina.

“Estamos recontra emocionados con este regreso, tenemos los nervios de punta, estamos ensayando”, agregó Mauricio 'Chino' Chau. El año en el que salió el álbum, fue el más especial de la banda. Fue un camino complicado ya que salió en los 90 y cuando Sony vino a Perú, los fichó.

"Mundo Cachina fue el primer álbum con ellos, el tema No es amor fue el hit que ellos escogieron para promocionarlo y funcionó. Llegamos a hacer el video con el director Erick Cotrina e hicimos el videoclip en una sola toma. Ese álbum hizo que nuestra música entrara a las radios", aseguró el integrante. Si bien iniciaron en un momento difícil para el país, "fue bueno trabajar con la disquera porque es una banda under". "Fue loco ese disco. Nos abrió puertas, llegamos a tocar en el extranjero, en Miami, Nueva York, etc.".

El de la idea de hacer este reencuentro de La Liga del Sueño fue el de Arturo Ríos, el baterista. "Nos pusimos las pilas, todos se emocionaron y se armó la idea de presentarse en un escenario después de 25 años", contó. Mantenerse vigente es un camino difícil, más ahora con la Inteligencia Artificial y la fusión de géneros. No obstante, la banda no se preocupa porque "la música se transforma en el tiempo".

"Creen que se puede quitar un poco de cada género. Hay espacio para todos los estilos, como es una expresión, yo creo que siempre alguien tiene algo que decir, solo que no queremos decir lo mismo, ahí está la cuestión", sentenció Ignacio Cisneros. La agrupación liderada por Pelo Madueño se reunirá para ofrecer un concierto el 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

"Hay mucha expectativa para esa noche, acompáñennos y diviértanse hasta el día siguiente. Será la primera vez que tocaremos el disco entero. Es una reunión que nos tiene con las cosquillitas en la barriga", finalizó el cantante.

Lista de canciones

Rodando Mala sangre Semilla negra (Cover de Radio Futura) Carnaval No es amor Cae (Recae) la noche Somos La peor de las guerras (Versión acústico) Llévame en tus manos De reptiles y acero La cruz Camino al sol Mauvais song

Bonus tracks

14. La peor de las guerras

15. Danza mortal

Entradas disponibles

Las entradas para este concierto están a la venta a través de Joinnus. Los seguidores de La Liga del Sueño y los amantes del rock tendrán la oportunidad de volver a disfrutar en vivo, y de principio a fin, uno de los discos más icónicos del rock nacional.

En este evento único, La Liga del Sueño interpretará la totalidad de Mundo Cachina, reviviendo éxitos como Mala sangre, Semilla negra, La peor de las guerras, No es amor y Rodando, que se han convertido en clásicos del rock peruano. "Ha llegado el momento", publicó la banda en sus redes sociales.

Después del concierto, la fiesta continuará con DJ Chino Chau y DJ Pelo, dos miembros de la banda, quienes asegurarán una velada memorable llena de música y diversión.