Leslie Shaw reveló que Gian Marco la ayudó para cantar con Luis Fonsi en la inauguración de Lima 2019. | Fuente: Composición

Leslie Shaw sorprendió a todos los latinos que siguieron la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019, debido a que participó del show estelar de la ceremonia de apertura, la cual estuvo a cargo del cantante puertorriqueño Luis Fonsi.

La cantante peruana acompañó al intérprete boricua con la canción "Échame la culpa", la cual originalmente es cantada por el mismo Fonsi y Demi Lovato. Tras cantar en el imponente evento de Lima 2019, Leslie Shaw dijo que se sintio "muy cómoda y contenta" por el dúo.

Asimismo, reveló que fue Gian Marco quien la ayudó a concretar su participación en el show estelar de los Juegos Panamericanos al lado del intérprete de "Despacito".

“Gian Marco me dijo que estaba conversando con Luis Fonsi, que eran muy amigos y le comentó que le gustaría tenerme como invitada especial para cantar en la apertura de los Panamericanos”, agregó.

Sobre este gran show conversó Leslie Shaw en el programa “En escena” de RPP Noticias, en donde aseguró que fue a pedido de Luis Fonsi que su participación se mantuvo en secreto. “Hay que saber recibir consejos y aprovechar las oportunidades”, dijo la intérprete de “Solterita de oro”.

Previamente, la artista musical reveló que se está dedicando a componer y que sus canciones están enfocados al género urbano. Ella descartó la posibilidad de volver a cantar rock como lo hizo al inicio de su carrera como cantante.

“Estoy contenta con el género urbano. Me gusta la disposición de los demás artistas que están en este género y me siento muy cómoda. Ahora rock no [voy a cantar]. Quien sabe más adelante, pero por ahora estoy feliz con lo urbano”, señaló Leslie Shaw a RPP Noticias.