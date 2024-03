Lita Pezo abrirá el concierto de Sin Bandera en Chile: "¡Estoy muy emocionada!"

Tras su exitoso paso por Viña del Mar 2024, la cantante Lita Pezo volverá a la Quinta Vergara, como telonera de uno de los dúos más exitosos de la balada, Sin Bandera.

El próximo 27 de abril, el dúo conformado por Noel Schajris y Leonel García visitará Chile y la cantante nacional abrirá el concierto de los intérpretes de Sirena.

"Estoy muy emocionada de poder compartir el escenario con estos grandes artistas. Regresé de Viña muy agradecida con el público chileno que fue muy cariñoso conmigo, ahora voy a cantar para ellos", afirmó Lita Pezo. "Espero seguir conociendo otros lugares donde pueda dar a conocer mi música, mi historia y cantarles y agradecerles por todo el cariño y el amor que me han dado", concluyó.

Lita Pezo anuncia Luchadora, el concierto

Lita Pezo regresó al Perú tras su participación en Viña del Mar 2024. Ahora se concentra en sus próximos proyectos y anuncia una gira de conciertos en el interior del país. Durante una entrevista para Así Somos, de RPP, la loretana de 24 años señaló que busca “completar su nuevo álbum de canciones inéditas”.

“Ya pronto estaré haciendo música con el maestro José Abraham. Se vienen muchas producciones con el favor de Dios. Daré giras y conciertos que ya se están confirmando pronto. Vamos a estar en Iquitos, en Chiclayo, y en Arequipa”, declaró la artista peruana.

En ese sentido, Lita Pezo anunció el cierre de Luchadora, el concierto el próximo 31 de mayo en el Parque de la Exposición, invitando a sus fans y seguidores a esperar las novedades de este evento que pronto detallará en sus redes sociales.

“Quiero cerrar ‘Luchadora, el concierto’ en el Parque de la Exposición. Yo lo veía muy lejano, pero es una realidad. El concierto será el 31 de mayo. Daré los detalles en estos días en mis redes sociales. Espero que me puedan acompañar. Sería muy bonito”, sostuvo.

¿Qué dijo Lita Pezo tras su paso en Viña del Mar 2024?

"Quiero agradecer el cariño que me han brindado hasta el último momento. Muchísimas gracias", comentó Lita Pezo en un video publicado en sus redes sociales. "Esto es un concurso. Todo puede pasar. Estoy acostumbrada desde muy chiquita".



Sin embargo, aclaró que no se dejará vencer por el resultado. "Esto no nos define. Un 'no', una puerta cerrada, un concurso no ganado no nos define. Voy a seguir luchando por mis sueños, por mí, por mi familia y por toda la gente que ha confiado en mí desde un inicio".

