Lita Pezo sobre su puntaje final en Viña del Mar 2024: "No me consta que hubo fraude"

Lita Pezo ya está en el Perú luego de su participación en el Festival de Viña del Mar 2024. La intérprete nacional habló en exclusiva para el programa Así Somos de RPP agradeciendo a todos sus seguidores que votaron por ella en las tres presentaciones que tuvo en la Quinta Vergara, donde quedó en el tercer lugar.

La artista loretana de 24 años recalcó sentirse “feliz y emocionada” al escuchar por primera vez a los presentadores chilenos María Luisa Godoy y Francisco Saavedra mencionar a su región Loreto antes de iniciar su canto por el tema ‘Luchadora’.

“Recién me doy cuenta de lo que habían hablado antes los presentadores. Ahora estoy tranquila, serena, agradecida y emocionada por el respaldo que he sentido del público. Por el amor que me han dado, no solo el pueblo peruano, sino otros países. Eso para mí es un premio”, sostuvo.

Del mismo modo, Lita Pezo contó que se sorprendió al escuchar su canción ‘Luchadora’ en el escenario de la Quinta Vergara cuando apenas había llegado para su participación. “Cuando subo las escaleras, de la nada empieza a sonar ‘Luchadora’. Entonces salió la banda, las bailarinas, y cuando vi dije: ‘¿Qué es esto? Debe ser un regalo divino’”, expresó.

Lita Pezo deslumbró en las tres presentaciones en el Festival d Viña del Mar 2024. | Fuente: Instagram (litapezo_artistaoficial)

Lita Pezo: “No he visto situaciones que me den pista de fraude”

Lita Pezo recalcó que el objetivo para ella era “dejar en alto el nombre del Perú”. El resultado es relativo, los resultados van y vienen”, mencionó la cantante días después de que el jurado en Viña del Mar le colocara 2,7 de puntaje final, a pesar de haber obtenido un promedio de 6 puntos en las presentaciones anteriores.

En ese sentido, al ser consultada sobre los comentarios en redes sociales de un presunto fraude en su contra para no conseguir la Gaviota de Plata, la peruana expresó: “Que demo salga a decir si hubo robo, fraude, o ‘mano negra’, es algo delicado. A mí no me consta que hubo fraude. Yo no he visto situaciones que me den pista de una ‘mano negra’”.

“Lo que sí me consta es que la producción de Viña del Mar se ha portado muy bien con todos. Nos han tratado muy bien a todos los participantes. Esta es una gran vitrina para todos”, añadió.

Lita Pezo: “Mi mayor premio fue el cariño del público”

La noche del jueves 29 de febrero, Lita Pezo volvió a deslumbrar al público presente en Viña del Mar con su tema ‘Luchadora’. La artista loretana recibió el gran aplauso de los asistentes y obtuvo 6,1 del público virtual.

Sin embargo, no se llevó la Gaviota de Plata, pues el jurado dio como ganador al mexicano Eddy Valenzuela por su tema ‘El maestro’ obteniendo un promedio de 6,3 puntos, llevándose la ansiada Gaviota de Plata con un premio de 28 mil dólares. Por su parte, el segundo lugar lo obtuvo Enrique Ramil, de España, con 5,2. Por último, apareció Lita Pezo con un puntaje de 2,7.

“Lo tomé de una manera consciente de que todo puede pasar. Pasó lo que tenía que pasar. Mi equipo me decía que no cuadraban los resultados. Les dije que no pregunten a los jueces. Yo lo dejé ahí (…) Mi mayor premio ha sido el cariño del público”, destacó.

