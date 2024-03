Ruby Palomino tras Viña del Mar 2024: "Duele la indiferencia de la gente en tu propia casa"

Ruby Palomino llevó los sonidos del carnaval ayacuchano a la Competencia Folclórica de Viña del Mar 2024. Tras enfrentarse al Monstruo de la Quinta Vergara, la cantante conversó con RPP sobre su experiencia en el certamen y la falta de apoyo que sintió de las entidades estatales.



“La Quinta Vergara ha vibrado, me ha aplaudido”, recordó Palomino, quien presentó en Viña 2024 el tema Canción para un planeta triste. “Los artistas nos debemos al público más que al jurado”, agregó en un enlace telefónico con el programa Siempre en Casa con Diego Pajares.



“Fui con una canción que representa nuestro folclore. El mensaje es muy fuerte”, comentó. “Yo canté y bailé. Fue algo que no ha hecho ningún otro concursante. Tuve que hacerlo porque el folclore de nuestra tierra es con baile y yo no voy a venir a cambiarlo para concentrarme en el canto. No tendría congruencia”.

¿Qué dijo Ruby Palomino sobre el apoyo del Gobierno?

Ruby Palomino indicó que, tras ser eliminada de Viña del Mar 2024, tuvo que guardar su tristeza para apoyar a su compañera Lita Pezo, quien representó al Perú en la Competencia Internacional con la canción Luchadora hasta la gran final.



“Yo he tenido que congelar un ratito mis emociones para apoyar a Lita y seguir apoyando a nuestro país, y lo he hecho hasta el final. He estado ahí con la bandera arriba, pero es triste venir a la casa y que te digan: ¿Había otra participante?”.



“Duele la indiferencia de la gente de tu propia casa”, dijo tras señalar que los ministerios de Cultura y de la Mujer se han enfocado solo en la participación de Lita Pezo, y no en las dos. “¿El ministerio de la Cultura se dará cuenta que yo fui con cultura, o el ministerio de la Mujer?”, se preguntó. “Yo no me quejo del público, ellos han estado conmigo, no han hecho diferencias".



Palomino también señaló que no recibió apoyo del Gobierno, ni siquiera en detalles como la vestimenta que lució en Viña del Mar 2024. "Mi vestuario lo hicieron mi mamá, mi hermana y mi sobrina con cosas recicladas. El de mi segunda presentación tiene más de 15 años, que mi madre lo hizo con cintas de colores. Todo mal".

¿Qué dijo Ruby Palomino sobre el jurado de Viña del Mar 2024?

Sobre la polémica en torno a la calificación del jurado de Viña del Mar 2024, Ruby Palomino comentó que quizás no comprendieron el mensaje de su canción ni su estilo como artista de fusión y folclore. "En mi mente [pensé que] habrá alguno de Los Jaivas o de Illapu, que son chilenos que fusionan el folclore con otros sonidos. Creo que María Becerra no entendió y que Manuel Turizo de pronto dijo: '¿Por qué está gritando?'".



Sin embargo, dijo que no se arrepiente de cómo se desenvolvió en Viña 2024. “Si uno da todo, no hay espacio para el arrepentimiento (...) Los títulos, a veces, no nos hacen a los artistas. Yo no he ganado siempre, he perdido. Soy un artista de competición, y hablo también de competición en la vida. Si yo contara todas las piedras que hay en el camino, sería una serie de Netflix”.

¿Qué fue lo que pasó con el puntaje de Ruby Palomino y Lita Pezo en Viña del Mar 2024?

Ruby Palomino también reveló que la producción indicó que los puntajes de ella y Lita Pezo se vieron perjudicados debido a lo que ellos consideran "el antivoto enorme" de los peruanos a los otros artistas. "Dijeron que sospechaban que el año pasado se hizo una campaña de antivotos. Es lo que la producción ha dicho, que ha sido como un castigo”.



Finalmente, sugirió que en las siguientes ediciones de Viña del Mar se considere tener especialistas en folclore en lugar de darle espacio a comentaristas deportivos o periodistas de televisión. También resaltó la falta de un peruano entre el jurado, que sí contó con representantes de Argentina y México.

