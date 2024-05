"Con Suna", la frase de Mar de Copas que no debió ir en la canción pero que fue todo un éxito

'Suna' es una de las canciones más emblemáticas de Mar de Copas desde el estreno del sencillo en el álbum —con el mismo nombre— en agosto de 1999. La banda peruana, integrada por Wicho García, Manolo Berrios, Toto Leverone, Phoebe Condos y César Zamalloa, lanzó su cuarto disco con una gran organización en su producción, pero con peculiares diferencias en las canciones que lo conforman.

El álbum, que permitió a Mar de Copas tener un estilo más roquero, fue todo un éxito comercial al ser recibido por la mayoría de las radios locales, tal como lo cuenta Wicho García a RPP. El fundador y vocalista consideró que el álbum hizo que la banda fuera "más conocida".

"Hubo un antes y un después con Suna. Hasta el tercer disco éramos considerados un 'grupo de culto'. A partir de Suna, las canciones comenzaron a ingresar en las radios. Cuando pienso en Suna pienso en que la producción fue muy organizada. El disco marcó un antes y después en la carrera del grupo", manifestó.

Wicho, quien es también el principal productor musical de los discos de Mar de Copas, recordó las complicaciones para hacer las tomas de voz con sus compañeros en los diferentes estudios que compartían. "Yo llegaba para grabar mi voz y los coros y por otro lado estaban en un juergón. Tuve que callarlos", dijo.

Suna se convirtió en el disco más sonado en las radios tras su lanzamiento en 1999.Fuente: MDC Producciones

"Suna es el disco que mejor suena", afirma Wicho García

'Suna' fue uno de los álbumes que tuvo mayor difusión en los medios. El disco permitió a Mar de Copas mostrar su trabajo al público que cada vez escuchaba más sus temas: La máquina del tiempo, El rumbo del mar, Lo que tu gesto da, Nadie duerma en la ciudad, Serenata, entre otros.

"Suna es el disco que mejor suena porque fue el último que grabamos en Villa Rubí, que es una casa antigua con techos altos. Tenía un sonido espectacular. Nunca más tuvimos un sonido como ese. Todo fue muy fácil porque sonaba bien, casi naturalmente", explicó Wicho García.

Para el álbum, la banda tuvo una organización y orden mucho mejor que los tres anteriores discos: 'Mar de copas' (1993), 'Entre los árboles' (1994), y 'III' (1997). En ese sentido, el grupo estableció una pauta que consistía en tener un día para producir y otro para grabar.

"Eso es lo que hicimos. En menos de dos meses ya teníamos el disco. Adoptamos ese modus operandi. Tenemos un tiempo de pre-producción, un tiempo de grabación, le ponemos la voz, y punto", acotó el músico.

Wicho García es el vocalista y productor musical de los álbumes de Mar de Copas. | Fuente: Facebook (Wicho Garcia)

"Con Suna", la famosa frase de Mar de Copas que partió de una broma

'Suna' es una de las canciones más escuchadas de Mar de Copas. El sencillo, que se ubica en el primer lugar del ranking de canciones de la banda en Spotify, abre, además, el álbum que cumple 25 años.

El hit tiene en "Con Suna" una de las frases infaltables en los conciertos de Mar de Copas cada vez que toca la canción ante sus fans. No obstante, su origen, según cuenta Wicho, partió de una broma de Manolo Berrios, guitarrista y compositor de la banda, en el demo de la canción.

"Según Manolo, la frase fue una broma que puso en el demo. A mí no me gustaba, pero lo dejé pasar. Hay veces que discutimos mucho con Manolo qué es lo que va y qué es lo que no va (…) 'Con Suna' se me había pasado y cuando llegué a la parte de cantar dije: 'Bueno, yo lo canto'. Ya lo tenía en la mezcla", explicó.

Al incluir "Con Suna" en la canción del disco y en el videoclip, Mar de Copas siguió usando la frase que, finalmente, fue un éxito entre sus sencillos.

"Cuando el disco estaba listo, Manolo me dijo: '¿Por qué dejaste esa frase si era una broma?' (…) Yo le dije: 'Pucha, me hubieras dicho porque a mí no me gustaba nada'. La frase fue como una anécdota. La verdad es que no tiene nada que ver con la canción", precisó Wicho.

'Suna' es el disco que "mejor suena" en la banda Mar de Copas, afirmó Wicho García.Fuente: MDC Producciones

"Suna", el nombre del "ángel" de Manolo Barrios usado en el disco

El nombre de la canción "Suna" no fue una invención de Mar de Copas ni tampoco una palabra premeditada ni pensada. El origen parte de una reunión para ver los astros que tuvo Wicho García con la directora de teatro Marisol Palacios, su actual esposa, Manolo Barrios, entre otros amigos y amigas en común.

En el encuentro, cuenta el propio Wicho, sus entonces amigas les dijeron el nombre del ángel de cada uno, siendo "Suna" el representante de Manolo.

"Averiguaron el nombre del ángel de Manolo y resulta que su ángel se llama Suna. Eso se lo dije a él. Sobre esa base, se hizo el nombre, pero no se trata de un ángel ni nada. Puede ser un superhéroe, un demonio, cualquier cosa", señaló.

Mar de Copas viene celebrando los 25 años del disco "Suna" y como parte de su aniversario tendrá dos presentaciones en el Teatro Municipal de Lima este viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio. "Queremos que la gente lo disfrute muchísimo al igual que nosotros lo hemos disfrutado de revistar las canciones de las cuales ni siquiera se acordaban", añadió Wicho.

