Wicho García: “Cuando en Mar de Copas 'meto una vaina' política, me dicen que no; pero en Narcosis, se da por completo”.

Narcosis y Mar de Copas se presentarán este sábado 19 en el festival Rock en el Parque 2022 | Fuente: Facebook Mar de Copas

Entre las buenas noticias del levantamiento de las restricciones por la pandemia está el retorno de los conciertos. Y es mucho mejor cuando vuelve un festival emblemático como el 'Rock en el Parque' que, tras 9 años de ausencia, realizará su vigesima edición este sábado 19 de noviembre en el Arena Perú.

Una sorpresa que trae el cartel de esta edición es la presencia de Narcosis, el emblemático trío de la escena subterránea limeña de los 80. Al respecto, RPP Noticias conversó con 'Wicho' García, uno de los integrantes del grupo, quien estará por partida doble, también con Mar de Copas, la representativa banda nacional que, el próximo año, celebra sus 30 años de formación.

Narcosis fue un trío integrado por 'Wicho' García, 'Pelo' Madueño y 'Cachorro' Vial, quien falleció el 2020 | Fuente: Facebook Jorge Madueño

"Hay un Wicho que es más contestatario"

Si nunca has escuchado a Narcosis, pero sí a Mar de Copas, probablemente te cueste un poco imaginar a su vocalista cantando/vociferando temas como "Sucio Policía", "La Peste" o "Hemicirco". Pero es el mismo, solo que, como él dice, es "otra faceta".

Wicho García: "Son facetas, diría yo, porque todas son pequeñas partes de lo que es uno (...) Respecto a Narcosis, efectivamente, es una parte que se dio en esa época, en ese contexto (...), pero ésta es solo una parte. Hay un Wicho que es más contestatario".

En ese sentido, indica que hay una especie de "conflicto" respecto a Mar de Copas, debido a los distintos mensajes presentes en ambos grupos.

WG: "Yo tengo un conflicto dentro de Mar de Copas: cada vez que estamos en un concierto de Mar de Copas y, por alguna situación político-social, yo meto alguna de esas vainas que se me ocurre decir de vez en cuando, después me carajean, me dicen ‘no, no metas esa vaina, no hables de (eso)’. Yo digo ‘yo hablo de lo que me da la gana, finalmente’.

Sin embargo, un espacio donde las letras sobre la realidad política cobran un sentido, incluso necesario, sería Narcosis.



WG: "Como que alguna gente en Mar de Copas siente que no hay espacio para eso dentro de lo que es Mar de Copas y yo creo que somos seres políticos, finalmente, y entra en cualquier momento. Si las cosas están mal lo voy a decir aquí o allá, se moleste quien se moleste. Pero, en Narcosis, obviamente, se da por completo".





Hagamos un poco de memoria: Narcosis fue un proyecto que se formó a fines de 1983 y que integraba a 'Cachorro' Vial, Jorge 'Pelo' Madueño y 'Wicho' García. En 1985, publican la legendaria maqueta "Primera Dosis", un trabajo realizado de manera artesanal que contenía el espíritu de la época en sus letras: violencia política, terrorismo, corrupción.

Tras ese lanzamiento, el grupo se separa y no es hasta el 2001 en que regresan para dos conciertos. El retorno se repitió esporádicamente los años siguientes, hasta su última presentación en el 2014. El año 2020, fallece 'Cachorro', principal responsable de la formación de la banda. Por eso, no deja de ser una grata sorpresa la reaparición de Narcosis en la edición de este año de 'Rock en el Parque'

WG: "Después de la muerte de Fernando, casi automáticamente, Jorge y yo, supusimos que ya era el fin. Y en realidad, Narcosis solo ha penado de vez en cuando, porque para mí se acabó en el 85 (...) Esta vez lo hemos hecho porque nos sorprendió que nos llamaran para el concierto. Es más, yo dije ‘bueno, tengo que consultarlo con Jorge’, y él estuvo de acuerdo (...) De todas maneras, un concierto de Narcosis, nos sirve como para ir cerrando ese capítulo y darle un lugar a la memoria de Fernando y la importancia de Narcosis, porque fue él quien lo fundó"

Pese a que Narcosis fue, en la práctica, un producto de su época, Wicho menciona que sus letras no han perdido "vigencia", aunque está preparando algunas "actualizaciones" para que estén más acordes con los tiempos actuales.

WG: "Las letras siguen teniendo vigencia, muchísimas de ellas. Y eso es una pena, porque seguimos en la misma historia. Han pasado casi 40 años desde Narcosis y el “hemicirco” sigue siendo lo mismo. Y peor aún, podríamos alargar las canciones y poner más todavía. Si bien la banda como tal ya no existe, yo creo que el espíritu de salir y gritar un poco de lo que sucede persiste, porque finalmente la situación persiste también".

Y si el mensaje persiste, ¿alguna vez escucharemos nuevo material de Narcosis?

WG: "No, de ninguna manera. Narcosis está muerto desde el 85. Del 2001 en adelante, hemos penado, somos unos fantasmas. De vez en cuando, salimos, nada más. Y ahora, sin Fernando, no tiene ningún sentido".

30 años de Mar de Copas

El 2023, Mar de Copas celebra sus 30 años de trayectoria ininterrumpida, un logro no menor que la convierte en una de las bandas más longevas de la escena nacional. Al respecto, Wicho García nos dice que ya están preparando las actividades de aniversario y que, el próximo año, también veremos su nueva producción.

WG: "La pandemia cortó de hachazo lo del disco nuevo que lo quisimos retomar este año (...) Lo que hemos pensado es que, el 2023, vamos a dedicarnos a las celebraciones y a los eventos de los 30 años, que es bastante importante. Vamos a sacar canción por canción, a modo de single, ya los nuevos temas. Entre enero y febrero del próximo año, vamos a pre producir de dos a tres singles para que vayan saliendo en el verano y meses subsiguientes, conforme vamos cerrando la gira de los reencuentros y comenzando la gira de celebración de los 30 años".

Dado que tres décadas ininterrumpidas juntos es algo inusual no solo para un grupo peruano, sino para cualquier proyecto artístico, ¿cómo fue posible lograrlo? Wicho dice que la explicación podría estar en la forma en la que inició el grupo, como un conjunto de amigos.

WG: "Siempre defino a Mar de Copas como amigos que hacemos canciones. Somos melómanos todos, nos encanta la música, nos emociona, y comenzar a componer, hacer cosas juntos, siempre fue una aventura como rara y loca, pero que nos encanta (...) Toda esa cuestión amical también fue creciendo, luego vinieron los hijos, la familia. Entonces, de alguna manera, siempre hemos sido como una familia. Y eso es lo que nos mantiene juntos porque, disfuncionales y siendo totalmente distintos en gustos y en todo, también nos hemos aprendido a respetar, saber cuáles con los límites de cada uno, como hermanos, como primos de una familia. Nos respetamos y cuidamos muchísimo".

Mar de Copas se prepara para celebrar su 30 aniversario | Fuente: Facebook "Mar de Copas"

Sin embargo, como en todo grupo, hay tareas que implican mayor visibilidad de algún miembro ante la prensa o los medios de comunicación. Esta tarea, con el tiempo, ha recaído en Wicho, aunque, aclara, él no es el líder de Mar de Copas.

WG: "En la última época, soy al que tiran a las fieras (risas) Al principio me costaba, como a todos, porque todos somos medio introvertidos, tímidos, un poco negadores de esa cuestión como de superstar que tienen otros grupos, a veces (...) Aunque me cuesta aceptarlo, soy la cara del grupo. Ahora, mucha gente piensa que yo soy el que compone, el líder, y nada que ver. En realidad, quien más compone es Manolo (Barrios) y yo soy el que interpreta, nada más. Y también produzco, que es una forma de interpretar".

Como una celebración de 30 años de una banda no ocurre todos los días, quizá sería una ocasión de escuchar sus temas en un formato no hecho antes por ellos, tal vez en un estilo sinfónico, como otros grupos lo hicieron en una ocasión especial. A Wicho no le agrada mucho la idea, pero dice que lo podría pensar si hay una condición.

WG: "Ahí chocamos con varias cosas, a menos que lo hagamos con alguien como Micky Tejada, que sí entiende lo que significa juntar música popular como rock o pop, con un sonido sinfónico. Porque, a mi entender, eso suele caer en clichés. Hasta grupos que me encantan, cuando han hecho su sinfónico, sale un pastiche. Que el chelito y esas vainas medio dulzonas, no me gustan. Si lo llegamos a hacer, tendría que ser a un nivel de mucho entendimiento con el director y el arreglista, para que salga algo potente, como debe ser".

Proyectos solistas

Wicho García es vocalista, músico, compositor, productor y arreglista, entre otras cosas; por lo tanto, no sería una sorpresa que veamos una producción solista suya. De hecho, ya hubo algo de eso.

WG: "Hay un proyecto que hice hace muchos años y que, de alguna manera, se ha mantenido ahí, escondido; y que, por esas cosas de la vida, han salido un par de esas cosas (...) Uno fue en un disco que se llamó “Caleta Final”, cuando la revista Caleta cerró y sacó un número final con un disco. Y ahora último en una compilación que se llama “Síntomas del Techno”, donde sale la misma canción, aunque masterizada de otra manera, que es un proyecto llamado “Meine Katze Und Ich” (Mi Gato y Yo), una cosa que hice, pero bien loca".

Además de eso, Wicho nos dice que está a punto de terminar una producción con el músico Fernando Chirinos. Se trata de un proyecto con 35 canciones, cuya primera entrega podría salir en los próximos meses.

WG: "He tenido los proyectos con músicas de Spinetta o de los españoles que lo comencé haciendo con Fernando Chirinos, y la gente los conoce como “Los Acustisolos” (...) Después pasó a ser con Rocío Madueño y, al final, ya las últimas que he hecho han sido con Rafo Carlos. Finalmente, hemos retomado eso con Fernando, desde un poquito antes de la pandemia; y estamos a punto de terminar ya la producción de un disco con eso.

WG: "En unos meses, eso vamos a terminarlo. Inicialmente, era un proyecto para hacer tres discos o un disco triple; pero, felizmente, logré traerlo a Fernando porque a veces vuelo muy alto. Me dijo ‘tranqui, compadre, vamos a sacar uno y, de ahí, vemos si sacamos los otros’. Hemos grabado como 35 temas de españoles, cosas que nos gustan, y algunas cosas de él y hasta un par de Narcosis. Vamos a ver qué sale de eso"

Por ahora, a pocas semanas que termine el 2022, podemos ver a Wicho en Narcosis y en Mar de Copas este sábado 19 en el festival 'Rock en el Parque', junto a otras 28 bandas nacionales. La cita es a partir del mediodía.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.