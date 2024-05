Hijo de Pedro Suárez-Vértiz sobre publicaciones polémicas de su padre en redes: "No fingía ser alguien"

Farándula Tomás Suárez-Vértiz

Tomás Suárez-Vértiz, hijo del recordado cantante y compositor peruano Pedro Suárez-Vértiz, abordó recientemente las "controvertidas publicaciones" que su padre compartía en sus redes sociales, las cuales abarcaban desde temas musicales hasta políticos.

En una entrevista con el programa En Escena de RPP, el joven artista, próximo a debutar en los escenarios como cantante, ofreció una perspectiva sobre la personalidad de su padre y cómo enfrentaba las críticas.

Tomás explicó que su padre no pretendía ser una persona que agradara a todo el mundo, sino que siempre fue auténtico conigo mismo.

"Pedro Suárez-Vértiz nunca fue un hombre triste a pesar de su enfermedad", afirmó. "Siempre contó con buenos amigos que estaban atentos a él, recibiendo sus locuras por WhatsApp, sus canciones o sus 'Pedroteorías'".

Pedro Suárez-Vértiz "no fingía ser alguien para caerle bien a todos"

Sobre las críticas que se generaron en redes sociales, Tomás Suárez-Vértiz dijo que Pedro no se preocupaba demasiado por ello. "Él compartía algunas publicaciones controversiales, pero siempre siendo él mismo", añadió. "No fingía ser alguien para caerle bien a la gente, simplemente expresaba su opinión. Sabía que algunas personas podrían gustarle y otras no".

Ante la posibilidad de recibir críticas similares tras su incursión en la música, el joven artista aseguró estar listo para enfrentarlas, pues dice contar con un buen equipo de apoyo. "Es necesario reflexionar sobre cómo enfrentar esos comentarios", señaló. "Hay que estar preparado y rodearse de personas que entiendan la industria y sepan manejar este tipo de situaciones".

Además, Tomás señaló que aunque pueda haber comentarios negativos, siempre existirá un grupo mayoritario de personas que brindarán su apoyo.

"No diría que hay gente mala, hay quienes tendrán algún motivo para realizar ese tipo de cometarios. No dudo de que en mi caso habrá ese tipo cometarios[...] Lamentablemente cualquier artista va a contar con un grupo de personas que no le van a brindar los mejores comentarios, pero para eso está la gran mayoría, los que realmente apoyan", concluyó.



Primer sencillo y concierto debut de Tomás Suárez-Vértiz

Ahora, con la orientación del reconocido productor Manuel Garrido Lecca, quien trabajó con Pedro Suárez-Vértiz en el inicio de su carrera, Tomás se prepara para presentar su primera canción titulada Me recuerdas a alguien, compuesta en colaboración con su mánager, Pierre Aguilar.

"Ser un Suárez-Vértiz es muy lindo. Tan lindo como ser un Quispe, un Flores o un Sánchez. Es un orgullo ser el hijo de cada uno de nuestros padres", menciona.

El debut de Tomás Suárez-Vértiz en el escenario será el 1 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, marcando el inicio de una gira nacional que llevará su música a diferentes ciudades del país. Las entradas para este esperado concierto están a la venta a través de Teleticket.

