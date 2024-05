Skándalo: todo lo que sabe sobre la polémica que involucra al creador del grupo contra Ricky Trevitazo

Skándalo, una de las agrupaciones juveniles más destacadas de la escena musical peruana a inicios de la década del 2000, está envuelta en una polémica debido a las declaraciones de Roly Ortiz, creador del grupo y autor de éxitos como Colegiala. El también coreógrafo y productor reveló detalles sobre el supuesto comportamiento de Ricky Trevitazo, acusándolo de maltratar física y psicológicamente a sus compañeros.

En una reciente entrevista para el programa Ouke, Ortiz aseguró que la salida de Trevitazo se debió a su mal comportamiento. "Era un muchacho muy agresivo", afirmó, agregando que el cantante solía golpear e insultar a los demás miembros del grupo, incluyendo a Luis Sánchez, quien según Ortiz, lloraba por los maltratos recibidos. Roly también mencionó que Trevitazo llegó a golpear a su propio hermano Ronald y humillar a un miembro con habilidades especiales del equipo.

"Yo tenía un chico dentro de la agrupación, era timbalero, que tenía habilidades especiales, lo humillaba, le pegaba, hasta le escupió en la cara a este músico. Muy abusivo era Ricky... no había cómo pararlo", manifestó.

La situación se volvió insostenible cuando los otros integrantes del grupo plantearon un ultimátum: "O se va Ricky o nos vamos nosotros", lo que llevó a Ortiz a tomar la decisión de separar a Trevitazo de Skándalo.

La respuesta de Ricky Trevitazo a Roly Ortiz

Aunque Ricky Trevitazo admitió que había cometido equivocaciones, se justificó al decir que no había un adecuado asesoramiento en la época en que integraba Skándalo. "Tampoco voy a llegar al extremo de admitir errores que no he cometido y que se me han dicho", comentó en radio Panamericana.

Respaldado por Luigui Carbajal, el cantante cuestionó la versión de Ortiz y pidió que el público saque sus propias conclusiones: "Si yo era agresivo y hacía bullying no solamente a los integrantes, sino también a los músicos, según lo que dice este señor, ¿por qué hoy en día Luis y Luigui trabajan conmigo y no con él?".

Trevitazo también dio su propia versión sobre su salida de Skándalo. Según él, su alejamiento del grupo fue resultado de su inconformidad con supuestas irregularidades. "Yo reclamaba y trataban de decirme cosas como 'Tú no te metas'... como que me restregaban en la cara que yo ganaba más", aseguró.

Giovanni Kral sobre Ricky Trevitazo en Skándalo: "Tenía su carácter"

Giovanni Kral, exintegrante de Skándalo, habló sobre las tensiones que hubo dentro de Skándalo, afirmando que trabajar con Ricky Trevitazo no era fácil. En una entrevista para el programa América Hoy, Kral sustuvo que su excompañero tenía un carácter complicado que provocaba conflictos.

"Sí, hubo discusiones fuertes, incluso llegamos a las manos en algunas ocasiones", reveló. Aunque aclaró que los altercados físicos no eran peleas severas, sí afirmó que los pleitos eran frecuentes. "La fama se nos subió a todos a la cabeza, no solo a Ricky. Hubo golpes, no peleas fuertes, pero sí pleitos, tanto con él como con Ronald", contó.

A pesar de los conflictos, Kral expresó que mantiene una amistad con Trevitazo. "Ricky ha tenido su carácter en ese entonces, con su fama y su temperamento. Es mi amigo, lo quiero mucho, pero él sabe muy bien el carácter que tenía en esa época", comentó.

Roly Ortiz revela las ganancias de Ricky Trevitazzo en Skándalo

Roly Ortiz también salió a desmentir las afirmaciones de que los integrantes del grupo recibían solo 100 soles por presentación durante su apogeo en el año 2000. El productor detalló cómo se dividían las ganancias entre los miembros de la banda y ofreció cifras precisas sobre los ingresos de Ricky Trevitazo.

"Ricky se llevaba un 18% de las ganancias por cada presentación del grupo. Ganaba 1,400 soles por presentación", especificó Ortiz, añadiendo que esto se traducía en un ingreso mensual promedio de 24,000 soles en el año 2000.

Ortiz explicó que tomó la decisión de retirar a Ricky Trevitazo del grupo para mantener la tranquilidad de los demás integrantes. Según dijo, el cantante expresó su deseo de abandonar la cumbia y seguir una carrera como baladista.

"Ricky ya no quería hacer cumbia. Me dijo: 'yo no quiero hacer cumbia, quiero ser un Gian Marco'. Se puso terco, grabamos baladas y cuando llevamos la producción a las radios, nadie quería tocarla", relató. "Por darle la mano invertí mucho dinero y gasté mi plata, lo hice por el cariño que le tenía, pero quedó en nada".

Roly Ortiz demandará a Ricky Trevitazo

Tras lanzar fuertes acusaciones contra Ricky Trevitazo, Roly Ortiz aseguró que demandará al cantante para recuperar el control de Skándalo. Según el productor, el intérprete de Colegiala aprovechó su ausencia en el país para inscribir el nombre de la agrupación ante Indecopi.

Ortiz mencionó que Trevitazo actuó de manera desleal. "Me entero que Ricky había patentado el nombre de Skándalo a su nombre. En el 2018 yo presenté a la séptima generación del grupo e invité a Ricky para que nos apadrine. Luego Ricky me dice a dónde te vas y le digo a Bolivia. Ricky, aprovechando que yo me fui, se va a Indecopi y patenta el nombre a mis espaldas", contó.

El empresario explicó que las patentes en Indecopi tienen una duración específica y, al vencer, quedan disponibles para ser renovadas o inscribirse nuevamente por otra persona. Fue en este contexto que Trevitazo habría actuado.

Frustrado por la situación, Roly Ortiz anunció que tomará acciones legales contra el cantante. "Eso es una bajeza, lo que hizo. Lo peor es que él sabía que me fui a Bolivia, eso lo hizo como una deslealtad. Voy a iniciar una demanda para anular ese registro. Enterarme de una cosa así, de una persona malagradecida por la cual hice tanto, la verdad a mí me pasó y por eso he tomado esa decisión”, manifestó.

