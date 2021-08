Mateo Lynch sobre su propuesta musical: “Me importa que los jóvenes LGBT se sientan representados”

El cantante peruano Mateo Lynch, intérprete del tema principal de la miniserie de televisión “Esta sociedad” del 2006, retorna al ambiente musical con su nuevo tema “You Light Me Up”, identificado como un artista Queer y con una propuesta de inclusión a la comunidad LGTBIQ+.

Lynch, que radica actualmente en Estados Unidos, se atrevió a escribir este nuevo tema en medio de la pandemia y luego de vivir como nómada por varios meses, lo cual le permitió experimentar un viaje de amor propio.

Sobre esto RPP Noticias invitó al cantautor peruano, mediante un cuestionario, a conversar sobre su renovada propuesta musical.

“Cuando estaba a punto de lanzar el vídeo de ‘You Light Me Up’, habían todo tipo de opiniones. Y algunos me decían que por qué quería lanzar un vídeo con ese contenido cuando sabía que mucha gente en un país como Perú no lo iba a recibir bien”, cuenta Mateo Lynch sobre el video en el que participa con su pareja.

“Pero es precisamente por eso que lo hice. Porque quería un vídeo donde me podría expresar completamente y poner mi grano de arena para aportar con la igualdad que todo artista y persona merece de ser visto y vivir sin ningún tipo de censuras. Es importante para mi que todos los jóvenes LGBT se sientan representados”, agrega el cantante.

El estilo de Mateo Lynch

El cantautor peruano cuenta que se define como un artista que se mantiene fiel y firme a sí mismo en lo musical, lo cual le ha permitido componer y “crear orgánicamente” sus nuevos temas. “Mi estilo es pop rock alternativo con algo influencias de los 90s e inicios del 2000”, cuenta el cantante de 31 años.

Sin embargo, no descarta explorar algunas fusiones musicales. “Tengo unas cuantas canciones con las cuales me gustaría explorar algo de fusión, tal vez con elementos andinos. Me gusta mucho la banda Tourista y su estilo de fusión”, comenta.

Mateo Lynch comenta que, a diferencia del mercado musical peruano, el estadounidense se caracteriza por tener una mejor recibimiento de los diferentes estilos de música y también existe una mayor audiencia para las nuevas propuestas musicales.

El debut musical de Mateo Lynch

Mateo Lynch tuvo su debut musical a los 16 años al interpretar "Alta sociedad", el tema principal de la teleserie “Esta Sociedad” producida por América TV y emitida entre el 2006 y 2008.

En aquel tiempo, el videoclip principal de la serie tuvo mucho éxito en los rankings musicales, incluso se ubicó entre 'Los 10 más pedidos' de MTV Latinoamérica por varias semanas consecutivas.





NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.