Mimy Succar compartirá escenario con Gloria Estefan y Sheila E. en concierto en Miami: "Aún no puedo creerlo"

Mimy Succar continúa su ascenso imparable. Después de recibir su primera nominación al Grammy, la madre de Tonny Succar ha anunciado que compartirá escenario con la legendaria Gloria Estefan durante la presentación del nuevo disco de Sheila E., ahijada del icónico Tito Puente.



Mimy compartió en sus redes sociales el video promocional del espectáculo de Sheila E., invitando a todos sus fans residentes en Miami a unirse y asistir al concierto el 3 de abril. "¡Nueva producción y concierto! Aún no puedo creerlo, ¡no se lo pueden perder!", escribió.



El disco titulado Sheila E. and Friends presenta colaboraciones de artistas destacados como Gloria Estefan, Pete Escovedo, Tonny Succar, Mimy Succar, Debi Nova y otros más. Será presentado en vivo durante un concierto el miércoles 3 de abril en The Fillmore Miami Beach.

¿Qué dijeron Mimy Succar, Gloria Estefan y Sheila E. sobre la colaboración?

La colaboración de Mimy Succar en el nuevo disco de Sheila E. junto a Gloria Estefan ha generado gran expectativa en redes sociales. Incluso la revista Rolling Stone, especializada en música, ha informado sobre este acontecimiento.



Brevemente, Sheila E. comentó: "Una noche de salsa... Estoy tan emocionada, mamá Succar". Mimy Succar respondió: "¡Gracias por hacer realidad este sueño para mi hermana!". Mientras tanto, Gloria Estefan escribió: "Va a ser una noche de diversión y salsa".



Las cantantes grabaron un cover de Bemba colora, uno de los grandes éxitos de la desaparecida Celia Cruz, la Reina de la Salsa. En el video promocional se ve a Sheila tocando la percusión, cantando y bailando, mientras que Gloria y Mimy le acompañan.

Tony y Mimy Succar en la alfombra roja de los Premios Grammy 2024.Fuente: Instagram: @tonysuccar

¿Qué dijo Taylor Swift sobre Mimy Succar en los Grammy 2024?

Aunque Mimy Succar no obtuvo el Premio Grammy 2024 por el disco que grabó con su hijo, Tony Succar, su presencia en la alfombra roja no pasó desapercibida para la revista Vogue ni para una de las protagonistas de la noche, la cantante Taylor Swift.



Tony compartió un video en el que se ve el momento en que Taylor y Mimy cruzaron miradas en la alfombra roja. "Te ves hermosa", le dijo Taylor, ante la sorpresa de Mimy, quien no conocía a la famosa cantante. "Solo estas cosas le pueden pasar a mi mamá, que Taylor Swift le diga que está hermosa y ella no sepa quién es", bromeó Tony.

