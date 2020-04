Renata Flores es bautizada como "la reina del rap en quechua" por 'The New York Times'. | Fuente: Instagram

La cantante ayacuchana, Renata Flores, se ha ganado al público nacional e internacional luego de que cantara conocidos temas de artistas en quechua. Canciones como “Bad guy” de Billie Eilish, “New Rules” de Dua Lipa, “The way you make me feel” de Michael Jackson y “When I was your man” de Bruno Mars, son algunas versiones que tiene en su cuenta de YouTube.

No obstante, Flores ha incursionado desde hace un año en el mundo del rap y trap sin olvidar el idioma con el que creció. Por esa razón, el ‘The New York Times’ se interesó en su arte y catalogó a la peruana como “la reina del rap en quechua”.

Este medio estadounidense asegura que Renata es una lideresa para su generación: “Esta mezcla de tradición y transgresión, rural y urbana, local y global ha impulsado a Flores, de 19 años, y a su música, al centro de un debate sobre la identidad en la región y la ha convertido en lideresa de una nueva generación de artistas que producen música contemporánea en quechua”, se puede leer.

En la conversación, la cantante ayacuchana confiesa que no entendía por qué a sus compañeros de clase les daba vergüenza hablar en quechua, por lo que empezó a componer sus propias canciones en ese idioma.

‘The New York Times’ se interesó en la nueva propuesta musical de Renata Flores donde su canción “Trap + Quechua+ Tijeras” en el cual sus escenas aparecen estudiantes de su localidad pidiendo estudiar y cumplir sus sueños.

Su nuevo álbum, 'Isqun', o 'Nueve', cuyo lanzamiento está programado para este año, sigue “todo el proceso que ha tenido que pasar la mujer andina desde antes incluso de que vinieran los españoles a Perú”, a lo largo de nueve canciones, explicó.

Además, lo que resalta su talento es que ella es una artista independiente, financia su propia música con ayuda de donativos de fundaciones, premios de competencias, pagos de eventos en vivo y un contrato con una empresa de champú.