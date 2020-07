La cantante Renata Flores, conocida por hacer quechua-pop y trap, interpreta “Yo mujer” que transmite un mensaje de fortalecimiento femenino. | Fuente: Difusión

Desacados artistas como Renata Flores, nombrada como 'la reina del trap en quechua', el músico Jaime Cuadra y el coro Arpegio lanzarán la canción "Yo Mujer", este 30 de julio, en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas.

La canción (con letra en quechua y español, además de subtítulos en inglés) fue hecha para apoyar a la asociación civil Vida de Éxito en su trabajo de empoderamiento a niñas y adolescentes, sobrevivientes de la trata, comercio y explotación sexual infantil.

La cantante ayacuchana Renata Flores, conocida y aplaudida mundialmente por hacer quechua-pop y trap, junto al coro femenino Arpegio interpretan "Yo Mujer", canción que transmite un mensaje de fortalecimiento femenino. La agrupación, de más de 22 años de trayectoria musical, ha participado en importantes festivales; tanto en el Perú como en el extranjero.

Bajo la dirección de Jaime Cuadra y su hija Sophie, el videoclip fue grabado en la ciudad de Lares (Cusco) con el apoyo de más de 100 personas en la producción, incluyendo a jóvenes del colectivo ARBI (adolescentes reporteras bilingües). El rodaje se hizo posible gracias colaboración de la ONG Terre des Hommes Suisse y otras instituciones.

REINA DEL TRAP EN QUECHUA

La joven ganó reconocimiento luego de versionar en quechua canciones como “Bad guy” de Billie Eilish, “New Rules” de Dua Lipa y “The way you make me feel” de Michael Jackson.Ella incursionó en el rap y trap sin olvidar su primera lengua, por esa razón The New York Times la llamó “la reina del rap en quechua”.

Este medio estadounidense aseguró que Renata Flores, quien prepara su nuevo disco "Isqun" o "Nueve", es una lideresa para su generación: “Esta mezcla de tradición y transgresión, rural y urbana, local y global ha impulsado a Flores, de 19 años, y a su música, al centro de un debate sobre la identidad en la región y la ha convertido en lideresa de una nueva generación de artistas que producen música contemporánea en quechua”.

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Vida de Éxito es un centro modelo sin fines de lucro que brinda estrategias de fortalecimiento a nivel técnico productivo, que permiten a las niñas y adolescentes a reincorporarse a sus familias y a la sociedad. Se trata de una propuesta de empoderamiento a las sobrevivientes de la trata de personas y explotación sexual.

Con "Yo Mujer", la asociación busca crear conciencia sobre la trata de personas. Su objetivo es recaudar fondos que le permitan continuar atendiendo a niñas y adolescentes víctimas de este flagelo e implementar la primera 'Casa refugio temporal de externadas en el Cusco.