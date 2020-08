La cantante peruana Renata Flores expresó su malestar por la discriminación hacia las personas que hablan quechua. | Fuente: Instagram

Renata Flores canta en quechua, pero asegura que todavía existe discriminación hacia las personas que hablan el idioma. La ayacuchana de 19 años ha interpretado canciones famosas como “I like it”, “bad guy” o “The way you make me feel” en versiones quechua que han encantado en YouTube.

La reina del trap en quechua, quien también realiza composiciones originales, contó una experiencia a nivel personal sobre el uso de esta lengua originaria. Para Flores, que existan cada vez menos quechuahablantes se debe a la discriminación que sufren estas personas al no hablar el español.

“Es el miedo a la discriminación, a que te miren diferente”, dijo a Trome, y reveló una anécdota que la marcó “Eso pasaba con mi abuelita. Siempre la recuerdo porque cuando me acompañaba a algunas actividades a mi colegio o a algún cumpleaños yo sentía esa discriminación hacia ella. Y yo me preguntaba por qué sucedía esto. Los prejuicios eran algo normal”.

Pese a ello, Renata Flores considera que son los jóvenes quienes muestran interés por aprender el quechua y otras lenguas originarias del Perú, ya sea cantando o tomando clases. “Ahora hay más jóvenes que quieren cantar en quechua o en su idioma originario”, agregó la intérprete peruana.

LOS PREJUICIOS HACIA EL QUECHUA

Frente a los prejuicios, la cantante peruana opina que todas esas percepciones negativas están siendo superadas con el tiempo. En la actualidad, hay diversos artistas que revalorizan el quechua a través de la música, atrayendo así un público juvenil gracias a las melodías modernas.

“Se está mostrando el idioma de otra manera. No de la forma en que se pensaba antes, que la gente ignorante es la única que lo habla. O la gente que es pobre lo habla”, expresó Renata Flores, quien ha viralizado sus temas en más de una ocasión por el uso de este idioma. “El quechua es un idioma tan lindo... Por medio del idioma se puede ser más solidario”.