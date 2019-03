Así fue el recibimiento de Susan Ochoa en el aeropuerto Jorge Chávez. | Fuente: RPP Noticias

Susan Ochoa llegó a Lima, luego de su triunfo en Viña del Mar 2019, donde ganó la Competencia Internacional con el tema "Ya no más", el cual fue compuesto por Eva Ayllón, Pelo D' Ambrosio y Jesús 'El Viejo' Rodríguez.

Tras conquistar el escenario de la Quinta Vergara, Susan Ochoa recibió dos gaviotas de plata ─a Mejor Canción y Mejor Intérprete─. La cantante peruana tuvo el primer lugar de cada fecha en la que se presentó.

"Gracias al público y a ustedes la prensa por todo su cariño, por todo su amor y por su apoyo. Realmente, tengo el corazón agradecido hacia todas las personas. Cada triunfo ha sido para ustedes. Me he ido a representar a mi país y me siento muy orgullosa de ser peruana. No me he sentido sola, al contrario. Los amo y estoy muy agradecida.", dijo Susan Ochoa a los medios de comunicación ─donde también se encontraba RPP Noticias─ que esperaban su llegada a Lima.

Luego, la intérprete le dedicó un mensaje a todas las mujeres, el cual está muy ligado a su canción "Ya no más", que según comentó la cantante, está dedicado "a todas las mujeres que han sido maltratadas y las víctimas de feminicidio en Perú y el mundo".

"Decirles a todas las mujeres que somos fuertes y valientes a pesar de cualquier situación que tengamos en la vida. Hay muchos casos, uno más difícil que el otro, pero nosotras podemos levantarnos de donde estamos y decir ya no más a la violencia, a tanta agresión y a los feminicidios. Más igualdad, amor y valores", concluyó Susan Ochoa.

HOMENAJE EN PÁTAPO



Luego de su rotundo triunfo en Viña del Mar 2019, en donde obtuvo dos gaviotas de plata por la canción "Ya no más", Susan Ochoa será declarada Hija Ilustre de Pátapo, el pueblo chiclayano en donde nació.

Así lo confirmó Javier Guevara, alcalde de Pátapo. "Estamos emocionados desde que supimos que nuestra hija de Pátapo había ganado Viña del Mar. Estamos haciendo las coordinaciones, se le va a declarar hija ilustre", señaló.

Susan Ochoa obtuvo una gaviota de plata como mejor intérprete y otra por la canción "Ya no más", la cual fue compuesta por Eva Ayllón, Pelo D'Ambrosio y Jesús 'El Viejo' Rodríguez. Se hizo acreedora también de 10 mil dólares y 30 mil dólares en premios respectivamente.

El alcalde de Pátamo felicitó a Susan Ochoa por su logro. "Sabemos que ela ha ganado muchos eventos, conocemos la capacidad que tiene Pátapo a través de Susan y esperamos que posteriormente tenga muchos éxitos y esperamos que venga para hacerle los homenajes correspondientes".