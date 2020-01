Susan Ochoa se inspiró en casos de infidelidad para su nueva canción "Ahora la vas a pagar"

Susan Ochoa lanza nuevo tema "Ahora la vas a pagar", inspirado en los infieles. | Fuente: Instagram

A casi un año de su triunfo en el Festival Viña del Mar, Susan Ochoa continúa con su carrera musical. La artista está a dos semanas de lanzar su nueva canción "Ahora la vas a pagar", que compuso inspirándose en recientes historias de infidelidad.

"He visto cada hombre, cada caso y me he inspirado en muchos. Me he inspirado en los 'Galleses', 'Zambranos', 'Cuevas' y los [Christian] Domínguez", bromeó la cantante chiclayana.

"Miré la televisión y vi tantas historias, me dije 'esta canción debe ser'", comentó en conversación con Víctor Hugo Davila, sobre el tema que compuso en un día, a Radio Capital.

Susan Ochoa recordó que el éxito no le vino de la noche a la mañana, algo que le gusta ya que puede decir que sus sueños se han cumplido a base de su trabajo. "Me ha costado. No ha venido un productor y me ha dicho 'vamos a poner la plata, hay que hacer esto y mañana me hago conocida' [...] A mis hijos les digo que deben luchar por sus sueños. Como mamá, quiero ser su orgullo", admitió.

Al pensar en los nuevos jóvenes que quieren convertirse en músicos, ella reconoció que puede ser complicado ya que no existe una industria musical ampliamente desarrollada en Perú. Sin embargo, consideró que hay factores que ayudan como la "perseverancia, disciplina e invertir en tu sueño".

Susan Ochoa comenta por qué se sometió a la manga gástrica. | Fuente: Instagram

CAMBIO DE LOOK

Susan Ochoa reapareció con nuevo look. Hace alrededor de un mes, se sometió a la operación de la manga gástrica porque estaba muy subida de peso además de tener la glucosa alta.

"Para mí ha sido una buena decisión. Tenía mucha ansieda y subí de peso. Se dio la oportunidad y estoy feliz con mi cambio. Ahora que tengo un mes he bajado entre 6 y 7 kilos", comentó.

NUEVOS PROYECTOS

El próximo 8 de febrero, en el Centro de Convenciones Bianca, la artista chiclayana presentará su nueva canción "Ahora la vas a pagar". Además, realizará conciertos en Cañete e Ica.

Mientras que, el 8 de marzo, Susan Ochoa se unirá a Eva Ayllón y Myriam Hernández para ofrecer un concierto por el Día Internacional de la Mujer en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.