Tomás Suárez-Vértiz sobre las comparaciones con su padre: "No me molestan, en lo absoluto"

Tomás Suárez-Vértiz, hijo del recordado Pedro Suárez-Vértiz, compartió detalles de su incursión en el mundo de la música. En su primera entrevista radial con el programa En Escena de RPP, el joven cantante dijo que el proceso ha sido largo y lleno de significado, sin embargo, la decisión de seguir los pasos de su padre tomó gran impulso luego de rendirle homenaje frente miles de personas en el estadio de San Marcos.

Al ser consultado sobre cómo afrontará un show en vivo, y si incluirá las canciones de su padre en su repertorio, Tomás señaló: "Según vayan creciendo la lista de canciones o el repertorio de canciones propias, las canciones de mi papá que tocaré en vivo irán disminuyendo, pero nunca van a dejar de estar presentes en los eventos por un tema de agradecimiento y de respeto hacia él".

No le molestan las comparaciones con Pedro Suárez-Vértiz

Respecto a las posibles comparaciones con su padre, Tomás Suárez-Vértiz, de 19 años, expresó que es consciente de ellas, pero que jamás intentaría compararse con él.

"Soy muy consciente de ello. Sé que habrá comparaciones, no es lo que busco, y no porque quiera saber quién es mejor o peor, es más, ni siquiera debería pensar en eso. Yo tengo claro que mi papá es la persona que más admiro y jamás intentaría compararme con él. Gracias a mi papá estoy donde estoy, él me ha enseñado todo lo que sé. Todo lo que haré, lo haré en nombre de él", explicó.

"Por el lado de los oyentes, las comparaciones no las busco, pero soy consciente de que las habrá y no me molestan, en lo absoluto, cada uno hace su propia música", precisó.

Tomás aclaró que no intenta desvincularse artísticamente de su padre, sino mantenerlo presente a través de su música, mientras desarrolla su propia identidad profesional.

Primer sencillo y concierto debut de Tomás Suárez-Vértiz

Ahora, con la orientación del reconocido productor Manuel Garrido Lecca, quien trabajó con Pedro Suárez-Vértiz en el inicio de su carrera, Tomás se prepara para presentar su primera canción, titulada, Me recuerdas a alguien, compuesta en colaboración con su mánager, Pierre Aguilar.

"Ser un Suárez-Vértiz es muy lindo. Tan lindo como ser un Quispe, un Flores o un Sánchez. Es un orgullo ser el hijo de cada uno de nuestros padres", menciona.

El debut de Tomás Suárez-Vértiz en el escenario será el 1 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, marcando el inicio de una gira nacional que llevará su música a diferentes ciudades del país. Las entradas para este esperado concierto salen a la venta el lunes 22 de abril a través de Teleticket.