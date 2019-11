Gian Marco colaboró para el disco "Más de mí" del premiado productor Tony Succar. | Fuente: Instagram

¡Orgullo peruano! El 15 de noviembre, el productor y percusionista Tony Succar triunfó durante la ceremonia de premiación los Latin Grammy 2019 en dos categorías y se llevó los premios a Mejor Álbum de Salsa por su disco “Más de mí” y a Productor del Año, el más importante de la gala previa.

Se trató de un logro que, además, Tony Succar no dudó en compartirlo con todo el equipo que participó durante la grabación de su laureado álbum. Por eso, en conversación con RPP Noticias, el productor resaltó su colaboración con Gian Marco, con quien antes había grabado una versión del tema “El ritmo de mi corazón” de la agrupación de cumbia Grupo 5.

“Yo quería contactar a Gian Marco para grabar en mi disco. No lo conocía. Pero entonces me escribe él por Instagram y me dice: ‘Mira, Tony, quisiera hablarte de un proyecto que tengo’. Me explica que quiere hacer el tema ‘El ritmo de mi corazón’ de Grupo 5. Le digo que sería un honor. No pensé que él me llamaría a mí para hacer esa canción, porque es el género de cumbia y lo quería en una versión medio pop y yo hago más salsa. No pensé que confiaría en mí. Resulta que lo hacemos y fue todo un éxito y a la gente le encantó”, señaló el ganador de dos Latin Grammy a RPP Noticias.

“JAMÁS VOLVERÁ”

Sin embargo, esa no sería la única colaboración entre Succar y Gian Marco. Como reveló el reconocido percusionista a RPP Noticias, luego de grabar la nueva versión de la canción de Grupo 5, él le propuso a Gian Marco que colaborara para su disco “Más de mí”, puntualmente para una adaptación del tema “She’s Out Of My Life” de Michael Jackson.

“Cuando le enseñé la canción [a Gian Marco], se enamoró del arreglo y del tema. Me dijo: ‘Tony, cuando quieras, vamos y grabamos la canción’. Le pregunté si debía hablar con su mánager o algo, y me dijo que me olvide de eso. No me cobró ni un dólar”, señaló el también salsero.

De acuerdo con Succar, “Jamás volverá” es una versión en español de una canción del conocido ‘Rey del pop’, con una letra escrita por Jorge Luis Piloto. “Esa canción es como un vals landó. Es peruano el ritmo. Y fue grabada por peruanos: Felipe Morán en el bajo, Tito Manrique en la guitarra, Parodi en los cajones… Todos ellos también se llevan un Grammy”, contó.

El 23 de noviembre, Tony Succar se suma como invitado a "Una noche de salsa 10", concierto que se celebrará en el Estadio Nacional y en el que lanzará un nuevo tema junto a la cantante de salsa La India. Las entradas están disponibles en Teleticket de Wong y Metro.