Tony Vega y Amy Gutiérrez se unieron para lanzar la canción "Tú y yo". | Fuente: Composición (Instagram)

"Tú y yo" se titula la canción que Amy Gutiérrez grabó junto al salsero Tony Vega y ya se encuentra disponible en plataformas digitales como YouTube y Spotify. El encuentro entre ambos artistas dejó al cantante puertorriqueño una grata impresión de la joven intérprete.

"Ahora la vida me dio la oportunidad de conocer a una talentosa como Amy", dijo el intérprete de temas como "Ella es" y "Esa mujer" al diario La República, luego de calificar a Perú como su "segunda casa" y recordar los populares eventos Feria del Hogar y Festival del Callao.

"Hoy en día de Perú salen cantantes y orquestas de salsa que no tienen nada que envidiar a los de Nueva York o Puerto Rico", agregó Tony Vega. Y, seguidamente, detalló cómo fue su primer encuentro con Amy Gutiérrez.

"Es una niña que no está contaminada, viene de una familia humilde, su madre es una profesora que me dio un regalo que me partió el corazón cuando las conocí. Cuando vi a Amy por primera vez fue por una llamada virtual. Me dijo: 'Hola, soy Amy'. Ahí sentí que hubo como un click. Dije: 'Acá hay química'. Y no me equivoqué", recordó el salsero de 64 años.

La "sencillez y madurez" de Amy Gutiérrez



Sobre su colaboración con Amy Gutiérrez, Tony Vega afirmó que "Tú y yo" es un tema compuesto por Omar Alfanno, con los arreglos de Ceferino Caban, que gracias a la voz de su joven colega "no pudo quedar mejor".

"Creo que la combinación de voces ha sido una cosa espectacular así como el video que por la diferencia de edad no hicimos de pareja y se contó con dos jovencitos. Con ese tema quise salir de lo horrible de las cosas que estamos escuchando en las radios", sostuvo.

Según Vega, no se equivocó al "elegir" a Amy Gutiérrez. "Ella tiene herramientas para ser una megaestrella, posee sencillez y madurez", indicó. Agregó que el próximo 29 de agosto ambos esperan presentar el tema en vivo "en el concierto Salsa vip en el Arena Perú de Lima".

