Yahaira Plasencia estrena su tema "Triste realidad" y anuncia que lanzará su primer disco. | Fuente: Instagram

La cantante Yahaira Plasencia comunicó a sus seguidores que ya está disponible su canción “Triste realidad”, el nuevo tema de su disco. Compartiendo su más reciente éxito con un vídeo en blanco y negro, la artista aseguró que es “un regalo” para sus fanáticos:

“Lo prometido es deuda, aquí les dejo una de mis canciones inéditas en versión acústica que saldrá en mi primer disco”, se lee en la descripción de su publicación. Como se recuerda, hace unos días prometió a sus fans que le daría un obsequio por el día del amor y así lo hizo:

“A pesar de un día tan especial como el día de San Valentín, sé qué hay muchas personas que se van a identificar con esta canción”, continuó la salsera.

Artistas como Nesty y Guillermo Giraldo, papá de la cantante urbana Karol G, le enviaron sus mejores deseos en la realización de su primer disco que, hasta el momento, no tiene fecha de estreno, pero se rumorea que este año lo lanzará.

SU CARRERA MUSICAL

Yahaira Plasencia hizo un repaso de su carrera artística y reveló que pensó en renunciar más de una vez. A pesar de que su recorrido como cantante solo empezó hace un par de años, su vida profesional tomó un rumbo diferente desde que empezó a trabajar con el productor Sergio George a comienzos del 2020.

En su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Patrona de la salsa’ compartió un video de uno de sus conciertos, en donde hacía una reflexión de todo lo que ha vivido como una de las voces de nuestro país. Según contó, realmente fue complicado encontrarse a sí misma y seguir adelante.

“Encontrarme a mí misma ha sido un largo proceso, me he perdido tantas veces que he querido renunciar; pero entendí que cada paso cuenta, cada intento es un logro, que cuando una puerta se te cierra, hay otra que se abre”, escribió Yahaira Plasencia luego de haber tenido un año de lanzamientos con “Cobarde” y “ULaLa”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.