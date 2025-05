"No es por un engaño, es por amar mi carrera": Yarita Lizeth confirmó separación con el sueco Patric Lundberg

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En su reciente concierto en Cusco, la cantante Yarita Lizeth sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba soltera. Sobre el escenario, la intérprete vernacular habló sobre su situación sentimental y mencionó que está separada de su esposo Patric Lundberg.

"Me voy al lado de las solteras", dijo, mientras los asistentes silbaban y aplaudían. El video se volvió viral en las redes sociales, particularmente en TikTok, esperando que Lizeth contara más detalles. Sin embargo, solo mencionó que está priorizando su carrera artística:

"No es por un engaño ni nada, no por una agresión, no. Es por amar mi carrera, creo que más es eso, por amar lo que hago. Porque con ustedes me siento feliz y por otras razones más que algún momento lo contaré", explicó. Por otro lado, Yarita Lizeth mencionó que continuará trabajando en sus proyectos: "La vida tiene que continuar, tengo que seguir, tengo muchos proyectos que quiero que se cristalicen con la bendición de Dios".

En tono jocoso, dijo que le gustaría conocer a un cusqueño. "Solamente quiero uno (no ocho), pero sí me gustaría conocer a un cusqueño", agregó en broma, y continuó con su show musical.

¿Cómo fue la boda de Yarita Lizeth?

Yarita Lizeth contrajo matrimonio con Patric Lundberg el 30 de septiembre de 2023. La imagen donde ambos salen abrazados y vestidos de gala para la ceremonia se volvieron virales. Hasta el momento, la cantante vernacular tenía todo en reserva, por ello es que la imagen ha sorprendido a sus seguidores.

Yarita Lizeth lució un vestido blanco con corte sirena y lució un moño alto, mientras que el sueco Patric Lundberg usó un traje azul.

El aún esposo de la intérprete es natural de Suecia y se conocieron cuando ella realizaba uno de sus shows en Bolivia. Y es que el extranjero viajaba frecuentemente al país altiplánico para visitar a su padre, que es natural de allá.

