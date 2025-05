Wendy Sulca defiende su éxito viral 'Cerveza, cerveza': "Nunca ha sido mi atención promover a que la tomen"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Wendy Sulca, reconocida desde niña por sus éxitos virales en YouTube, respondió a las dudas sobre el contenido de sus canciones, concretamente sobre Cerveza, cerveza. A través de un video publicado en sus redes sociales, la cantante explicó el contexto detrás del tema que grabó cuando tenía solo ocho años.

"Muchos me preguntan por qué de niña le cantaba a la cerveza, pero esa pregunta no solo es para mí, es para toda una cultura. En el huayno, la cerveza es desahogo, consuelo, son letras que cantaron mis padres, mis tíos, mis abuelos y que, así como yo, escucharon y crecieron con esas canciones. Por eso le canté a la cerveza, porque aunque era niña mi voz ya cargaba con la emoción de todo un pueblo", expresó la artista peruana.

Wendy Sulca aclaró que nunca fue su intención incentivar el consumo de alcohol

Sulca, que hoy tiene 29 años y una exitosa carrera en Latinoamérica, aclaró que su intención nunca fue promover el consumo de alcohol a través de la canción. "Aunque yo no soy tan fan de la cerveza, nunca ha sido mi intención promover a que la tomen, solo estoy cantando una verdad cultural, la forma en la que muchos se desahogan, en silencio, desde hace generaciones, porque el huayno no se canta, se siente", explicó.

Tal como ocurrió con Cerveza, cerveza, la carrera de Wendy también despegó con La tetita, un éxito viral cuyo mensaje busca promover la nutrición infantil a través de la lactancia materna. Además, rindió homenaje a su fallecido padre y músico, Franklin Sulca, con la emotiva canción Papito. A lo largo de su trayectoria, colaboró con artistas internacionales como el chileno Gepe, Fito Páez, Rubén Albarrán (de Café Tacvba) y Susana Baca.

Por si fuera poco, también participó en programas como La Voz Perú y La Voz Chile, fue presentadora de los MTV Millennial Awards y ha protagonizado dos películas.

Wendy Sulca: "Solo estaba cantando una verdad cultural". | Fuente: Instagram: Wendy Sulca

Wendy Sulca defiende a jóvenes artistas andinas víctimas de burlas en internet

Hace unos días, Wendy Sulca también usó sus redes sociales para defender y expresar su apoyo a dos jóvenes artistas andinas que enfrentan burlas en internet.

En otro video, la cantante habló de Gloria Crispín y Sofía Taipe, niñas huancavelicanas que se volvieron virales por sus interpretaciones de huaynos, pero que han sido objeto de críticas y burlas en redes sociales. "Yo no me voy a burlar, porque yo también he sido esa niña", afirmó.

"Soy Wendy Sulca, la niña que se volvió viral hace 20 años representando a mi tierra. Pero mucha gente no lo entendió, se burló, me convirtió en meme… todo por ser diferente", recordó.

Antes de culminar, la artista pidió respeto y protección para las jóvenes intérpretes: "Hoy veo a estas niñas huancavelicanas que se han vuelto virales y nuevamente veo comentarios de burla, risas que no provienen de la admiración, sino del desconocimiento.

Wendy Sulca: "Cuando no conozcas una cultura, no te burles". | Fuente: Instagram: Wendy Sulca

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis