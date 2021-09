Abogada penalista explica el proceso para denunciar un caso de violencia de género.

La abogada penalista Romy Chang dijo que es usual que una víctima de agresión no presente de inmediato la acusación, como en el caso reportado por la congresista Patricia Chirinos. Al respecto, indicó que es legal que una mujer víctima de violencia pueda realizar una denuncia tiempo después de que se haya realizado este acto.

"Es totalmente posible. Es más, una víctima normalmente, en la mayoría de los casos, tiende a negar el hecho que ha generado un agravio tan importante a la intimidad personal. Es muy usual que no exista una denuncia inmediata porque hay una etapa de procesamiento", señaló la abogada penalista en entrevista con RPP Noticias.

Chang destacó la importancia de que una vez ocurrido algún tipo de agresión, es necesario que la persona agraviada deje constancia de estos actos, ya sea a través de las curaciones que se tuvo que realizar o un documento físico, en caso de una violencia física, con la finalidad de conservar una prueba.

"Si bien se permite plantear la denuncia extemporáneamente, mientras más tiempo pase es más difícil probar la agresión", indicó. En el caso de una agresión psicológica, Chang mencionó que las pruebas psicológicas permiten determinar las secuelas que ha dejado cualquier agresión.

La aboga también explicó que conversaciones por sistemas de mensajería como WhatsApp también son aceptadas como pruebas por el Ministerio Público, por lo que recomendó descargarlas e incluso acudir a un notario para que certifique que existió una conversación entre la víctima y el agraviante.

Sobre este tema, recientemente la congresista Elizabeth Medina, de la bancada de Perú Libre, se solidarizó con la congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, por la denuncia que hizo contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por presunta violencia verbal; sin embargo, cuestionó el tiempo transcurrido.

"Yo lo único que pido es que se aclare y que se llegue hasta el fondo para hacer respetar los derechos de la mujer. Nosotros somos mujeres y nos solidarizamos con todas las mujeres. Yo como integrante del partido Perú Libre tengo que dar a conocer que somos solidarias entre las mujeres", indicó en declaraciones a RPP Noticias.

Medina, presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, señaló que estos agravios contra su colega parlamentaria "no se pueden permitir". Pese a esto, la legisladora oficialista consideró que "los agravios deben ser denunciados en el acto, mas no debe ser (denunciados) pasado mucho tiempo".

"Cualquier acto contra la mujer que atente, especialmente a aquel que nadie la defiende está (…) Todo es importante, pero en su debido momento, en su debido acto, se va a seguir la investigación respectiva. En ningún momento podemos ningunear y decir que esto no importa", agregó.



Patricia Chirinos denuncia amenazas de muerte

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, recibió este miércoles amenazas de muerte, según confirmó la bancada de Avanza País, desde donde se informó que en la mañana ingresó una llamada telefónica a su despacho, que fue contestado por su secretaria, y en la que un desconocido dijo que si no se retractaba de su denuncia contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, iban a atentar contra su vida.

"Alertamos que nuestra parlamentaria Patricia Chirinos viene recibiendo amenazas telefónicas contra su vida con el objetivo de presionarla a que se retracte de la denuncia que hizo contra Guido Bellido por agresión verbal. Nuestra bancada rechaza enérgicamente estos actos, típicos de organizaciones criminales. Instamos a la Policía a dar con los autores de este delito y convocamos a la ciudadanía a levantar su voz contra la violencia en todas sus formas", señalaron.

Como se recuerda, el martes pasado, la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, reveló que el premier Guido Bellido la agredió verbalmente dentro del recinto parlamentario cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.



"Sí pues me agredió", aseguró en un primer momento Patricia Chirinos en entrevista con el programa Ampliación de Noticias. La congresista de Avanza País explicó que el hecho se originó cuando ella solicitó la oficina parlamentaria donde trabajó su padre Enrique Chirinos Soto.



"Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", afirmó.

