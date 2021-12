Gerente general de Petroperú negó conocer a proveedor que se reunió con el presidente el mismo día que él

El gerente general de Petroperú negó haberse reunido con el empresario Samir George Abudayeh, quien ganó una licitación luego de reunirse con el presidente Pedro Castillo. | Fuente: Petroperú

El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, calificó de "coincidencia" que el presidente Pedro Castillo se haya reunido con él y con los empresarios Samir George Abudayeh Giha y Karelim López Arredondo el mismo día y en horas cercanas. El primero habría ganado una licitación por 74 millones de dólares, dos semanas después de esta reunión, según reveló el programa Panorama.

"Enfáticamente declaro desconocer a esta persona (Samir George Abudayeh Giha). Yo tuve una reunión con el presidente porque estamos trabajando en un programa que se llama 'Petrobalón popular'. Próximamente vamos a salir con un precio de balón accesible", indicó al dominical Punto Final.

Indicó que acude a Palacio de Gobierno eventualmente y que suele esperar debido a la agenda del mandatario. "Ese día me recibió. Me recibió más o menos a las 10:50 a.m. y me he retirado como a las 11:05 a.m., porque Palacio es muy grande y demora retirarse", continuó.

"Yo ingreso solo y me retiro solo. (...) Yo no me he reunido con ellos y me he sentado solo. Yo no me he cruzado con ellos. No la he visto nunca (a Karelim López). Solo la he visto en la televisión", sostuvo al programa.

Es un proveedor recurrente

Asimismo, el gerente general de Petroperú dijo que Abudayeh Giha es proveedor del Estado desde hace tres años. "En la época del señor Sagasti y Vizcarra, en 2020, este proveedor ha vendido 10 millones y medio de soles", sostuvo.

Hugo Chávez Arévalo dijo que el empresario en cuestión "es un proveedor recurrente de Petroperú desde el 2020" con la empresa Heaven Petroleum Operators.



Además, declaró a Punto Final desconocer al empresario porque recién tiene dos meses en el cargo. "Yo no conozco al gerente general de esa empresa porque no es mi función conocerlo", indicó. "Es una coincidencia que es para mi persona".

Finalmente, indicó que ha ordenado que este lunes se entregue todo el expediente a la Contraloría General de la República para que realice una investigación sobre la licitación.

¿Reunión o coincidencia?

De acuerdo al informe de Panorama, el 18 de octubre el portal de Transparencia de la Presidencia de la República registró el ingreso a las 9:27 a.m. de Hugo Chávez Arévalo para una reunión de trabajo con el Jefe de Estado. Previamente, a las 9:25 ingresó para conversar con el mandatario Pedro Castillo el empresario comercializador de Biodiesel, Samir George Abudayeh. Ese hombre estuvo acompañado del miembro de la Junta Nacional de Palmicultores, Gregorio Saenz Moya. Además, a la misma hora ingresó a la sede del Ejecutivo, Karelim López. Todos permanecieron alrededor de hora y media en Palacio, aunque se desconoce si al mismo tiempo en la oficina.

Cuatro días después de la reunión del presidente Pedro Castillo con los empresarios se organizó un proceso de compra que benefició directamente a Samir George Abudayeh para vender biodiesel B100 a Petroperú.