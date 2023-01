| Fuente:

Las protestas y bloqueos de carreteras continuan en varias regiones del país por más de tres semanas desde el reinicio de las medidas de fuerza a inicios de enero de este año, mientras la escasez de productos básicos y combustibles ya se nota en las zonas mas afectadas por las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte.



Las protestas han dejado hasta el momento unos 50 muertos, entre ellos un policía, tras seis semanas de la crisis política y social que se desató en diciembre pasado tras la asunción de Boluarte como presidenta de la República luego del fallido golpe de Estado del ahora encarcelado expresidente Pedro Castillo.

Desde la mañana del miércoles se multiplicaron escenas de escasez de gas licuado de petróleo, principal combustible para vehículos y uso doméstico en regiones del país como Cusco, Arequipa, Tacna y Puno.

"No hay combustible, en el Cusco es escaso el combustible, no lo dejan pasar", dijo a la agencia de noticias AFP Luis, un taxista que no quiso dar su apellido en la ciudad más turística del país, donde hay vehículos varados desde hace una semana por la falta de gas licuado.

Tras más de 45 días de protestas, Luis ya no apoya las protestas. "Todo esto nos está perjudicando a nosotros mismos, no están perjudicando al Gobierno o a los congresistas, porque ellos ganan sueldo (...) Yo tengo que mantener a la familia".

Largas filas de autos en las afueras de estaciones de servicio podían verse en los alrededores de Cusco. Según el testimonio de varios conductores consultados, la gasolina ha ido subiendo día a día y en varias zonas indican que el precio del balón de gas ha subido más del doble.

En la región amazónica de Madre de Dios se registra desabastecimiento de alimentos y combustibles por los bloqueos en la carretera Interoceánica que conecta la costa sur de Perú con ciudades brasileñas.

Alerta roja por desabastecimiento de combustible en regiones

La crisis por la falta del combustible, originado por los bloqueos donde se pide adelanto de elecciones, llegó a varias regiones al sur del país, una de las más afectadas es Madre de Dios, donde no hay GLP y la gasolina se elevó a S/ 25 el galón.

Sin embargo, no es el único departamento afectado por el desabastecimiento de combustible, aseguró Juan De Tomás, gerente de Supervisión Regional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) al programa de Economía para Todos de RPP Noticias.









Con el bloqueo de las vías, más de un centenar de camiones cisternas que transportan combustible se encuentran varados. Si bien las carreteras se abren por temporadas, el avance es lento.

“En Arequipa hoy se acaba el stock de combustible pues hay 24 camiones cisterna paralizados en la Panamericana Sur, para Madre de Dios hay 17 cisternas paralizadas… en Puno, no hay acceso por el bloqueo; sin embargo, temporalmente se permite el acceso, pero hay poco stock”, advirtió el vocero

Pucallpa es otra región “en situación crítica”. Para esta ciudad hay 90 camiones cisterna a la espera de llegar a su destino detalló el vocero.

El caso de un hospital en Madre de Dios

Debido al desabastecimiento de gas, el hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios, se enfrenta al desafio de no poder alimentar a su pacientes, ya que solo cuentan con reservas de este combustible para un día más.

El personal ya viene utilizando cocinas a carbón, para prolongar por mas tiempo sus reservas de gas. Este hidrocarburo lo usan para preparar los desayunos de los pacientes y el carbón para los almuerzos y la cena.

Una trabajadora del hospital dijo a RPP Noticias que cuentan solo con dos cocinas carboneras, y que en caso se acaben sus reservas de gas, estas no serían de ayuda para cubrir la demanda total de los pacientes. Indicó que, en la víspera, la entrega de almuerzos y cenas a los pacientes se retrasó debido que las cocinas a carbón no brindan el fuego suficiente para la preparación de los alimentos.

Además, el hospital tiene problemas con los insumos para las comidas por la escasez en los mercados debido a los bloqueos. Ante ello usan insumos de la región como platanos, yuca y frutas, en lugar de verduras y otros productos que se trasladan desde otras regiones.

Alimentos en alza

Por la escasez, los comerciantes de mercados de las ciudades de Juliaca y Puno, escenario de las protestas más violentas que se saldaron con 21 muertos a principios de enero, triplicaron los precios de artículos como la papa y el tomate.

"Se han incrementado los precios de la verduras, las frutas. Todo ha subido, me parece que deberían pasar los vehículos que nos abastecen", dijo Jacqueline Flores, habitante de la ciudad de Puno.

Los alimentos no llegan a su destino porque cientos de camiones se encuentran varados en las carreteras de las regiones de Ica y Puno.