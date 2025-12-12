Alertan escasez de insulinas modernas para niños diagnosticados con diabetes tipo 1 en el Perú

La presidenta de la ONG 'Lucas, una misión de vida', Mónica Portal, alertó en RPP sobre la escasez de medicamentos adecuados (insulinas análogas) para niños con diabetes tipo 1 en el Perú.

Mónica Portal, fundadora y presidenta de la ONG 'Lucas, una misión de vida', alertó en RPP sobre la situación de los menores de edad diagnosticados con diabetes tipo 1 en el Perú, ante la falta de insulinas análogas.

Portal señaló que mediante la Ley 28553, sobre protección a los personas con diabetes, los pacientes con el tipo 1 de esta enfermedad deben tener insulinas análogas, pero advirtió que EsSalud está entregando insulinas NPH, que "ya no se usan en el mundo".

"La tecnología médica ya avanzó. Se usan ahora insulinas análogas. [¿Qué significa?] Insulinas de última generación. ¿Qué pasa con las insulinas NPH? Causa hipoglucemias en los niños, que son bajadas abruptas de glucosa, sobre todo nocturnas. Eso es muy peligroso porque puede llevar a la muerte", declaró Portal en Ampliación de Noticias.

Agregó que, a través de su fundación, se enviaron cartas a EsSalud porque es quien "está entregando las insulinas NPH".

"No tenemos llegada a los ejecutivos de EsSalud. Es como un tótem, no tenemos llegadas a ellos y la urgencia es tremenda porque el presupuesto de un niño con diabetes tipo es 1 100 soles mensuales, un sueldo mínimo", añadió.

Asimismo, alertó de la falta de especialistas en provincias para el tratamiento de la diabetes tipo 1 y que se han reunido con el Ministerio de Salud para alertar dicha problemática.

"El problema es que en las provincias no hay médicos que tengan la expertis para poder diagnosticar la enfermedad", mencionó.

Señaló que el exministro César Vásquez sí formó la guía práctica clínica y tuvieron apoyo de la parlamentaria Marleny Portero, pero dijo que para autorizar el ingreso de las nuevas insulinas tienen que entrar otros actores del estado.

Por otro lado, sostuvo que el presupuesto de diabetes "es ínfimo" en el Perú "y se comparte con otras patologías". "Son 30 millones de soles anuales para una enfermedad tan cara", dijo.

"Nosotros en el reglamento y la guía práctica clínica hemos incluido tecnología, la tecnología de monitoreos continuos, de bombas de insulina. Gracias a Dios mi hijo tiene una bomba de insulina, pero es carísima. ¿Qué cosa hace la bomba de insulina? Ayuda a preservar los órganos, ayuda a tener mejor calidad de vida porque estos picos de azúcar son los que les malogran los órganos Entonces, mi llamado es que, por favor, las autoridades se hagan cargo. De una vez por todas", enfatizó.