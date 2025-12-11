Minsa: riesgo de brotes en el Perú de Influenza A H3N2 subclado K "es actualmente de leve a moderado"

Sobre la situación de la Influenza a H3N2 Subclado K, el Ministerio de Salud informó que el riesgo de brotes en el Perú es actualmente de leve a moderado. Recordaron que el virus circula en el hemisferio norte (Europa y EE.UU.) por su temporada invernal; sin embargo, en nuestra región el clima cálido limita su propagación masiva.

El Ministerio de Salud informó que el riesgo de brotes en el Perú de la Influenza A H3N2 subclado K "es actualmente de leve a moderado". Mediante un comunicado, explicaron que el virus circula en el hemisferio norte (Europa y EE.UU.) por su temporada invernal.

Sin embargo, precisaron que en nuestra región "el clima cálido limita su propagación masiva" y que, por el contrario, a la fecha, este subclado no ha sido identificado en Sudamérica.

Del mismo modo, el Minsa indicó que ante el flujo de viajeros por fin de año han activado los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados y ha organizado los servicios de salud para una respuesta oportuna. Además, precisaron que, según la OMS, no hay evidencia de mayor gravedad en este subclado.

Por otro lado, resaltaron que las vacunas actuales continúan protegiendo contra la hospitalización y cuadros graves, siendo vitales para grupos vulnerables.

Por último, brindaron estas recomendaciones a la población:

Los menores de 5 años, mayores de 60, así como los pacientes con comorbilidades deben vacunarse contra la influenza en los establecimientos de salud más cercanos.

Ante las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año, se insta a mantener el lavado de manos, usar mascarilla si presenta síntomas respiratorios y evitar acudir a reuniones si se siente enfermo.

Quienes retornen de Europa o EE.UU. deben estar alertas a síntomas respiratorios y acudir al establecimiento de salud más cercano mencionando su historial de viaje.

Finalmente, desde el Minsa informaron que monitorean de manera permanente la situación internacional de la Influenza A H3N2 subclado K y mantiene coordinación continua con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adoptar las medidas necesarias según la evolución epidemiológica.

Aumentan los casos de variante de la gripe H3N2 en Europa, Asia y Estados Unidos

El aumento del reporte de casos de la variante H3N2 subclado K de la gripe en parte de Europa, Asia y Estados Unidos en las últimas semanas ha llamado la atención y el monitero de organismos de salud pública. Conoce a continuación sus principales síntomas, recomendaciones y últimas noticias sobre este subtipo de influenza.

Datos del Organismo Mundial de Salud (OMS) indican que la actividad viral del subclado K llegaron "3 y 6 semanas respecto a lo esperado", es decir, el inicio del invierno europeo. Países como Reino Unido, Alemania, España o Italia, han presentado un alza en el número de casos de gripe y esto es en parte por la variante H3N2 subclado K.

¿Qué es la gripe H3N2 y qué significa?

La influenza es una enfermedad pulmonar que afecta a un porcentaje de la población mundial y que presenta una variación estacional. Esta cuenta con cuatro tipos de virus en la familia Orthomyxoviridae y, entre sus subtipos, se ubica la influenza A H3N2.

Según el OMS, la denominación H3N2 tiene este significado: H3 por la proteína hemaglutinina tipo 3 y N2 por la proteína neuraminidasa tipo 2.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2?

El National Health Service (NHS) del Reino Unido remarcó -a través de la doctora Nisa Aslam- que este tipo de influenza se esta propagando con mayor rapidez a través de gotitas respiratorias entre individuos.

La OMS indica que entre los síntomas que el H3N2 presenta se encuentra:

Gripe típica

Fiebre

Tos seca persistente

Dolor de garganta

Dolores musculares y corporales

Escalofríos

Malestar gastrointestinal (con episodios como diarrea o dolor abdominal)

¿Cuáles son los factores de riesgo ante la gripe H3N2?

Mujeres embarazadas, específicamente en el segundo y tercer trimestre

Los niños menores de 5 años de edad.

Adultos de 65 años o más

Personas que presenten afecciones médicas crónicas (Trastornos del corazón, enfermedades pulmonares. problemas de riñon, enfermedades del hígado y trastornos del neurodesarrollo)

¿Cómo se propaga la gripe H3N2?

Cabe señalar que la transmisión del H3N2 se produce principalmente a través de gotitas respiratorias. De esta manera, el virus se puede propagar en estos escenarios:

Una persona infectada tose o estornuda

Una persona toca superficies contaminadas y luego se toca la boca, los ojos o la nariz.

Una aglomeración de personas en espacios concurridos y cerrados como oficinas, escuelas o transporte público.

¿Qué recomendaciones hay ante la gripe H3N2?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó la importancia de realizar la vacunación contra influenza, COVID-19 y VSR, especialmente para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños pequeños y trabajadores de la salud.

Además, otros organismos sanitarios también recomiendan: