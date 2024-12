Transpariencia: Ampliación de Reinfo evidencia una poderosa influencia de la minería ilegal en la política

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Ampliación de Reinfo evidencia una poderosa influencia de la minería ilegal en la política, dice secretario general de Transparencia

Tras censurar a Rómulo Mucho como ministro de Energía y Minas, el Congreso de la República aprobó el dictamen que dispone la ampliación por seis meses del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Para Omar Awapara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, esta decisión evidencia la fuerte influencia de la minería ilegal en la política local.

"Prorrogar nuevamente un régimen que ya se ha constatado que ha fallado, que ha fracasado en sus objetivos y que ha sido propiamente resultado de una especie de lobby, chantaje, de influencia con las organizaciones acampando fuera del Congreso, con cierres de carreteras en la Panamericana Sur, creo que es algo que ya había estado manifestando. Son actividades que existen hace mucho tiempo, pero que hoy ya están a un nivel del centro de la política", dijo en diálogo con RPP.

Pese a las declaraciones de Patricia Juárez, quien dijo que Fuerza Popular decidió censurar a Mucho por la elección del directorio de Petroperú, Awapara sostuvo que "es bastante claro" que la postura del fujimorismo y las demás bancadas estuvo influenciada en su mayoría por la extensión del registro.

Bajo su punto de vista, desde su implementación, el Reinfo "no ha cumplido la función que esperaba" y sus resultados son "mínimos". Asimismo, dijo que su constante ampliación ha permitido que la minería ilegal pueda "apalancar" sus actividades, pero pese a este problema, no ve al Ejecutivo imponiendo la Ley MAPE sobre lo aprobado por el Parlamento, bajo el argumento de que la propuesta del Gobierno "no estaba lista para ser implementada".

"Creo que el récord o el registro que vemos de esta relación entre Ejecutivo y Legislativo es de que no suelen observar mucho las normas. Y en caso lo observen, que lo dudo, tienen los votos. Porque fue aprobada con 87 votos y se puede volver a aprobar por insistencia en caso lo devuelva el Ejecutivo. Yo sospecho que no va a pasar", declaró.

"Alta rentabilidad" de la minería ilegal

Por su parte, Nicolás Zevallos, criminólogo y exviceministro del Mininter, afirmó que la minería ilegal ha logrado implantar un "ecosistema delictivo" que abarca actividades delictivas como el robo, extorsión, asalto, trata de personas, usurpación, entre otros.

Este aumento de la actividad se explicaría por la alta rentabilidad que genera la minería ilegal, aumentando su presencia en zonas de explotación, en donde expanden sus actividades delictivas para generar más ingresos.

"La extorsión viene siendo, lamentablemente, una de las actividades más rentables también dentro del escenario criminal. A ello se suman progresivamente otras mucho más complejas. La trata de personas es un fenómeno asociado a eso, tanto para la explotación laboral, para que la gente trabaje en condiciones precarias dentro de la mina", comentó.

El especialista precisó que el enfrentamiento gubernamental contra la minería ilegal demanda "un aparato bastante intenso" desde distintos frentes del Ejecutivo. Por ello, consideró necesario conocer el presupuesto que se destinará a la Comisión Multisectorial encargada de velar por la erradicación de la minería ilegal y la recuperación del ambiente, presidida por Rodolfo García Esquerre.

"Lo urgente es saber, frente a los miles de millones que moviliza la minería ilegal, cuántos millones de soles se va a disponer del presupuesto público peruano para poder responder a esa dinámica. Porque esos miles de millones tienen capacidad de financiar (...) corrupción, staff de abogados, un montón de factores que permiten que eso tenga cierta dinámica. Hay que preguntarle al general qué plan tiene y cuál es el presupuesto que va a recibir el próximo año para poder accionar concretamente", afirmó.

Participación del Ejecutivo

Para Zevallos, es importante instalar mesas técnicas para resolver tres temas de fondo relacionados con esta problemática: la comercialización de la minería ilegal, su financiamiento y las áreas de explotación.

Sin embargo, Awapara consideró que no existe voluntad desde el Ejecutivo en ser partícipe de estos diálogos, los cuales no solo deben involucrar al Minem, sino también a las carteras de Interior, Defensa y Justicia.

"No vemos esa voluntad o ese liderazgo que debería proyectar el Ejecutivo en un tema tan sensible como este. Es un enfoque multisectorial", apuntó.

El representante de Transparencia sostuvo que es importante reducir el impacto de sectores ilegales en la elección de próximas autoridades. Para este fin, dijo que la propuesta de la ONPE para cambiar el sistema de financiamiento, que abre la puerta al financiamiento privado y reduce el riesgo de que economías ilegales influyan en las elecciones, puede combatir este fin.

"El financiamiento privado es una opción que puede ayudar a reducir el impacto que tienen los sectores ilegales sobre la política, porque hay algo que ha quedado un poco claro en los últimos cinco años: desde que se prohibió el financiamiento privado entró el financiamiento ilegal", mencionó.