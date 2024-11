Congresista Edwin Martínez dice que "sí o sí" se debe ampliar el Reinfo: "Ya no nos queda otra alternativa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso El congresista Edwin Martínez dijo no conocer al minero Wilberto Huamaní, uno de los que mantienen bloqueada la Panamericana Sur.

El congresista no agrupado Edwin Martínez, en diálogo con RPP, consideró que se debe ampliar el plazo de inscripción del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mientras se discute una nueva ley de formalización de la pequeña minería, minería artesanal y minería informal.

Como se sabe, la ampliación del Reinfo es la principal demanda de los mineros que han bloqueado diversos puntos de la Panamericana Sur y que permanecen en las inmediaciones del Congreso desde la semana pasada. Ayer, jueves, ante la decisión de la Comisión de Energía y Minas de no ampliar el Reinfo, los manifestantes anunciaron la radicalización de sus medidas de fuerza.

Ante ello, Martínez Talavera consideró que "sí o sí" debería ampliarse dicho plazo, ya que no hay "alternativa" frente al actual clima de protestas.

"Ahorita, estamos entrando en un caos social, estamos paralizando el país, no tienes alternativa, tienes que apoyar la ampliación del Reinfo, pero manejar una verdadera ley de formalización, una ley que no te vuelva de aquí a año y medio, nuevamente, a bloquear las carreteras y a paralizar el país. Si queremos formalizar, tenemos todos que ayudar, somos un gobierno represor que solo reprime, pero no orienta. Para que se maneje una buena ley, [se necesita] no más de un año; en un año, si tienes decisión realmente de hacer una buena ley, la haces", indicó.

"Hoy ya no nos queda otra alternativa, sí o sí hay que darle solución al tema del Reinfo y, paralelamente, trabajar una buena ley que garantice la formalización de toda la minería artesanal, para que de aquí a un año no volvamos a bloquear las calles ni tengamos este problema social, político y económico en contra de todos los peruanos", agregó.

"[Rómulo] Mucho, para mí, es un ministro corajudo, no se ha sometido a intereses de nadie"

Asimismo, Martínez Talavera criticó la censura del Congreso contra el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. En esa línea, dijo que dicha censura habría sido por "negociaciones políticas" dentro del Parlamento, y acotó que él fue uno de los cuatro legisladores que votó en contra de dicha moción.

"[La censura es] una muestra clara de las negociaciones políticas que no van al servicio del ciudadano sino a satisfacer placeres de algunos grupos políticos. La Ley MAPE, si bien tiene algunos defectos, es una ley casi elaborada para poder formalizar realmente a la minería artesanal. No lo han entendido así porque no lo han explicado, no lo han sociabilizado adecuadamente, pero yo creo que sí es un inicio para lograr una verdadera formalización, porque en las gerencias regionales de minería y en las direcciones regionales de minería es donde se tiene que formalizar la pequeña y la minería artesanal, y no lo han hecho", indicó.

"Yo soy parte de esos cuatro, porque yo entiendo el trabajo que ha hecho Rómulo Mucho, la capacidad que él tiene como empresario, como político y profesional en el tema minero (…); por lo tanto, esto ha sido una abrupta censura contra un ministro que no se ha sometido a intereses políticos de algunos líderes (…) A él lo han sacado por el tema Petroperú fundamentalmente, no por el tema minero. El tema de la minería informal viene de muchísimo tiempo y no lo han solucionado, o sea, Rómulo Mucho tenía que haber solucionado lo que el Congreso ha tenido encarpetado tres años, proyectos para poder formalizar [y] no lo ha hecho, pero [como] Pilatos nos lavamos las manos y lo responsabilizamos a Mucho", añadió.

El parlamentario no agrupado consideró además que "es un ministro corajudo, [que] no se ha sometido a intereses de nadie".

"Entonces, hay algunas fuerzas políticas y, hay que ser claros, que manejan dentro del Ejecutivo sus propios intereses, de ambos lados, de la derecha, de la izquierda. Fuerza Popular maneja dentro del Ejecutivo (…) Alianza para el Progreso (APP), maneja (…) Fuerza Popular bien claro dijo que se va por el tema de Petroperú (…) y otros por el tema de la minería ilegal", enfatizó.

Finalmente, Martínez dijo que los parlamentarios que representantes a la minería informal deberían transparentarlo.

"Ahí viene la autenticidad del político, ¿a quién represento? Si represento al minero informal, perfecto, tengo que representarlo con decencia, sin temor alguno, porque no es mala la extracción minera informal, lo que tenemos que evitar es lo ilegal. Si yo le quiero dar formalidad, sin temor alguno [se debe decir] ‘sí, yo los represento y voy a darles formalidad´, como tengo que darle formalidad al agricultor que produce pero que su tierra no es de él. El Estado hoy tiene que ser ese motivo que ayude al emprendedor a ser formal", puntualizó.