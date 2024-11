¿Cuáles son las diferencias entre minería ilegal, informal y artesanal? [INFORME]

¿Es lo mismo minería ilegal e informal? Dentro del debate minero sobre la ampliación del Reinfo y la aprobación de la Ley MAPE que tiene en vilo al sector, conceptos como minería artesanal, informal e ilegal suelen confundirse. Conoce las diferencias entre estos términos y en qué consiste la minería de pequeña escala en este informe.

La minería, como una de las actividades económicas más importantes del Perú, contribuye significativamente a la economía nacional.

En nuestro país, las operaciones mineras se clasifican en minería de pequeña escala y en el régimen general. La de pequeña escala agrupa a los artesanales y a los pequeños productores, mientras que en el régimen general se encuentra la mediana y gran minería. Homar Lozano, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú define en qué se diferencian estas clasificaciones.

"Fundamentalmente esto se diferencia en las escalas. Hay ciertos criterios, ciertas variables que tiene el Ministerio de Energía y Minas para dar esta calificación. Por ejemplo, los productores mineros artesanales son aquellos que producen hasta 25 toneladas métricas por día en el tema de producción metálica. además de ello, tienen hasta 100 hectáreas en el tema de concesiones y hay un derecho de vigencia que pagan por ello que es de $0.5 por hectárea. Los pequeños productores mineros pueden producir hasta 350 toneladas por día en tema de minería metálica, pueden tener concesiones hasta por 2000 hectáreas y ellos hacen un pago de derecho de vigencia de $1 por hectárea".

Dentro de la minería de pequeña escala, términos como “minería ilegal” o “minería informal” han ganado relevancia en medio del debate sobre la ley mape y la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que un gran grupo de mineros, autodenominados artesanales, exigen al congreso. así lo aseguró Máximo Franco Becker, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal – Confemin.

"Lo que pasa es que no hay alternativa, no hay, no hay otra cosa que hacer: es ampliar. si no pudieron resolver en 12 años que la autoridad tiene que resolver la ley, hasta ahorita no lo han hecho imagínense, pues qué va a pasar a partir del 31 de diciembre. nosotros miles, miles de personas sin trabajo… oiga, el reinfo nos ha dado el gobierno y nos ha regulado bajo varias normas la 1293, y ¿ahora lo pretenden desaparecer?"

Diversos gremios del sector refieren que el REINFO ha servido para que mineros ilegales se amparen bajo el título de artesanales o informales para continuar extrayendo el mineral de forma irregular.

Pero ¿qué es la minería ilegal y en qué se diferencia de la minería informal? Paola Bustamante de Videnza Consultores lo explica.

"La minería de pequeña escala, la pequeña minería artesanal, cuándo extraen el mineral de las zonas prohibidas están realizando minería ilegal y están realizando minería ilegal sin embargo aquella actividad minera que está realizada en zona no prohibida es minería informal porque además está inscrita en el reinfo".

De acuerdo con la especialista, una zona prohibida puede tratarse de una reserva natural, áreas naturales protegidas, una cabecera de cuenca, zonas arqueológicas y bosques.

Asimismo, la minería de pequeña escala y artesanal presenta importantes desafíos, que, según el exviceministro de energía del Ministerio de Energía y Minas, Arturo Vásquez, necesita un mecanismo de formalización claro y proactivo, y que el principal problema es un oportunismo económico.

"La minería de pequeña escala no es mala y la minería artesanal tampoco es mala acá hay un problema de oportunismo, los mineros pequeños o artesanales que se han metido de reinfo para clasificarse como informales han aprovechado esa ese limbo normativo para desarrollar sus actividades de una manera divertida lo hacen sin ninguna regulación del estado y tampoco pagan contra prestaciones a los pilares mineros, ese es uno de los grandes problemas no soy un problema de oportunismo económico".

El futuro de la minería de pequeña escala en perú dependerá en gran medida de las decisiones políticas que se tomen en los próximos meses. la formalización de la actividad es un reto complejo que involucra aspectos económicos, sociales y medioambientales.

La necesidad de un marco regulatorio efectivo, que promueva la formalización sin ahogar la economía de los pequeños mineros, sigue siendo una prioridad.