Más de 4 millones de escolares de colegios púbicos retornaron hoy a clases en todo el país, luego de dos años de pandemia por la COVID-19. En regiones como Lambayeque, Junín, Arequipa, Tacna, Puno, Piura, Cajamarca, Ica, Cusco y Puno los niños se notaron muy emocionados por volver a la presencialidad escolar.

Lambayeque



En la región Lambayeque más de 75.000 escolares volvieron a las clases en 687 colegios que fueron acondicionados para recibir a los estudiantes, informó el gerente regional de Educación, José Luis Delgado Monteza.

El funcionario precisó que esta cifra representa al 29% del total de alumnos, que irán volviendo paulatinamente los días 21 y 28 de marzo, tal y como se ha programado según la habilitación de las instituciones educativas.

Monteza dijo que el tema que ahora deben superar es la falta de un 40% personal docente, administrativo y de servicio en los colegios, para atender a los niños que llegarán en horarios distintos y combinando la educación remota y presencial.

Finalmente remarcó que los colegios que no tienen las condiciones de seguridad iniciarán en aulas prefabricadas.

“Tenemos conocimiento, por ejemplo, que el colegio inicial La Compuerta. Allí vamos a conversar con el gobierno regional para entregarles aulas prefabricadas. Y así como este tenemos otros colegios que necesitan módulos de Pronied que vamos a entregarles”, precisó.

Áncash

En Áncash, más de 240.000 estudiantes de colegios públicos regresaron a sus clases de manera presencial, informó el director regional de Educación, Marco Flores Blas, quien precisó que otros 45 mil alumnos empezarán las labores académicas entre el 21 y 28 de marzo.

También indicó que 4.000 locales escolares han abierto sus puertas para albergar a los escolares de inicial, primaria y secundaria en la región.

Desde el centro educativo Jesús de Nazareth de Nuevo Chimbote, Flores Blas dijo que hay 8 colegios que realizarán las clases de manera virtual hasta junio de este año, ya que están siendo reconstruidos.

Remarcó que 700 escuelas se encuentran en mal estado, pero se ha enviado presupuesto a los directores para que se realice el mantenimiento de estas y los maestros puedan iniciar las clases presenciales.

Cajamarca

En Cajamarca, el gobernador regional Mesías Guevara informó que 410.000 alumnos iniciaron sus labores presenciales en las trece provincias de la región.

La autoridad regional llegó hasta la I.E. No. 16661 del caserío Pueblo Nuevo de Asís del distrito de Bellavista, para participar del reinicio de clases acompañado del viceministro del Interior, Pedro Vilca Sánchez, el director regional de Educación, José Alarcón, y el director del colegio, Óscar Mendoza.



"Las escuelas están adquiriendo vida, porque ustedes son la razón de ser de ellas. Saludos a todos los docentes y padres de familia de Cajamarca que nos apoyarán para tener un buen año escolar 2022. Así como ustedes, hoy 410 mil alumnos inician sus clases en las trece provincias de Cajamarca”, aseguró el gobernador.

En este inicio del año escolar en la región Cajamarca también se entregaron tablets a la Institución Educativa No.16661 del caserío Pueblo Nuevo.

Loreto

En Loreto, un promedio de 75 000 escolares regresó a sus colegios después de dos años de pandemia, informó el director de Gestión Pedagógica de la dirección de Educación, Luis Reategui.

El funcionario precisó que por ahora 150 colegios públicos retomarán la presencialidad y gradualmente se irán incorporando otras instituciones educativas.

RPP conversó con Luisa Fernanda Cachique, de 14 años, una de las 2700 alumnas que hoy regresó a su colegio N° 60024 "San Juan de Miraflores" de la ciudad de Iquitos.

La alumna se mostró muy emocionada de volver a reencontrarse con sus compañeros del tercer grado C Luego de dos años de clases virtuales. A muchas de ellas no vio luego de su fiesta de promoción de primaria.

“Me siento muy bien. Me siento feliz, al poder esta nuevamente con mis compañeros. Voy a aprender más cosas de las cuales no aprendí en dos años. Agradecida con Dios por habernos dado salud”, contó.

Ella al igual que sus otros compañeros, aseguran preferir las clases presenciales que las virtuales y todos confirmaron estar inoculados con las dos dosis de la vacuna contra la covid-19.

La ahora estudiante del tercero de secundaria contó que, en su familia, su mamá y su tía se enfermaron a consecuencia del nuevo coronavirus y fue la última quien estuvo internada en el hospital durante la segunda ola de contagios que afectó a la ciudad de Iquitos, en febrero del año pasado.

Quien también se mostró contenta fue su maestra, la profesora Marlene Flores. Ella manifestó su felicidad por reencontrarse con sus estudiantes. Aseguró que pasó momentos complicados tras contagiarse de la COVID-19, debido a que tuvo que usar oxígeno para superar la enfermedad, agradeció la solidaridad del personal de salud y la de sus compañeros de trabajo.

Junín

En Huancayo, el 90% de colegios de la provincia retomaron hoy sus actividades escolares. Tras dos años de virtualidad, docentes y estudiantes se emocionaron por volver a las aulas.



Una de las estudiantes es Arieli Cárdenas Rosas, quien cursará el quinto año de secundaria en la I. E. Fé y Alegría. Ella manifestó sentirse muy emocionada del retorno a clases en indicó, que tras dos años encontró a sus compañeros de clase cambiados.

“Podemos estar unidos como siempre hemos estado. Ahora estaremos más en fraternidad. A algunos no los he reconocido en este reencuentro. Han cambiado físicamente en esta pandemia”, reveló.

Desde el lado de los docentes también se vive la misma emoción por el retorno a clases, el profesor Henry Aliaga, de la I. E. Fé y Alegría, dijo que 'ya era hora' de que los estudiantes y profesores se reencuentren en las aulas.

“Ya era hora que nos reencontremos con nuestros alumnos. Son dos años sin ellos. Nosotros que somos docentes de vocación queríamos siempre estar con nuestros alumnos. Hoy es la apertura y esperamos dar lo mejor por ellos y para ellos”, comentó.

En esta institución, antes de ingresar a clases, los estudiantes realizaron una emotiva formación y bailaron junto a sus docentes. Además, se realizó la desinfección y lavado de manos antes del ingreso a las aulas.

Según informó la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, para hoy se tiene previsto que el 90% de colegios a nivel provincial retornen a las clases. El porcentaje restante se mantiene en la incertidumbre, debido a carencias de infraestructura.

Tacna



En Tacna, más de 60.000 escolares de colegios estatales regresaron a clases presenciales en la región de Tacna, ante la algarabía de profesores, padres de familia y autoridades.

Dan Josias Colque un niño de 11 años, del tercer grado de primaria del colegio Manuel de Mendiburo, en el distrito de Alto de la Alianza, nos comenta su alegría al retornar a las clases presenciales.

“Extrañaba a todos. No era igual por la cámara. No los podía ver, se apagaba la cámara. No era lo mismo”, precisó.

En el primer día de clases acudieron también autoridades regionales y nacionales como la ministra de Trabajo, Besty Chávez, quien felicitó a los profesores e instó a los escolares a seguir cuidándose y esforzarse en este año 2022. A los padres de familia también instó a que cumplan con el esquema de vacunación de los escolares.

Ica

En Ica, cerca de 90.000 estudiantes, iniciaron hoy clases, según informó el director regional de Educación. En esta región los padres con mucha emoción acompañaron a sus hijos a cada uno de sus planteles.

RPP conversó con la señora Yuliana Ramos, quien llego desde la zona de Orongo, en el distrito iqueño de Parcona, junto su menor hijo.

Esta madre de familia manifestó que se levantó a las 5:00 a.m. para alistar la lonchera de su hijo, rutina que no hacía desde hace dos años.

“He tenido que levantarme temprano para preparar la lonchera y preparar sus alimentos. Alistarle sus cosas de higiene personal. Con nervios, con miedo y contenta y con algo de miedo porque el método virtual no es el mismo que presencial”, indicó.

Los padres de familia que llegaban hasta la institución San Luisito, indicaban estar nerviosos, muchos querían acompañar a sus menores hijos hasta el interior de la institución, pero por protocolos de bioseguridad no se les permitía el ingreso.

En la región Ica, 129 colegios iniciaron las clases de forma presencial y 430 lo harán de manera semipresencial.

Cusco

En Cusco, más de 770 instituciones educativas de toda la región reabrieron sus puertas para el inicio del año escolar 2022, según informó el gobernador regional, Jean Paúl Benavente, quien aclaró que en la región imperial el retorno a clases, en colegios públicos, se efectuará de manera total el 21 de marzo.



En tanto, desde la gerencia de Tránsito, vialidad y Transporte de la municipalidad provincial de Cusco, se informó que desde el martes 15 de marzo se pondrá en marcha el plan piloto que permite al servicio de transporte urbano y uso de una vía exclusiva de escolar, para evitar aglomeraciones.

Ronald Caballero Ruíz, gerente de transito de la comuna provincial, detalló que 70 vehículos que brindaban servicio de transporte turístico cambiaron de rubro y recibieron la autorización para brindar el servicio escolar.

Puno

En la región Puno, se estima que más de 250.000 estudiantes y más de 27.000 docentes se alistan para el retorno a la semipresencialidad.



“El regreso a clases es paulatino, al igual que en otras regiones del sur del país, algunos centros educativos abrieron sus puertas desde hoy, mientras que otros lo harán en los próximos días”, refirió Arturo Aruhuanca Aroapaza, director regional de Educación de Puno.

El funcionario informó que para el regreso a las aulas se prioriza la inmunización contra la COVID-19. En el caso de profesores, se destacó que el 90% cumplió con el esquema de vacunación, sin embargo, en el caso de menores solo el 34% recibió sus dosis.

Arequipa

Luego de dos años de pandemia por la COVID-19, en la región Arequipa unos 350.000l alumnos de los tres niveles de educación, de las instituciones educativas públicas, retornaron a las clases presenciales, así lo dio a conocer el gerente regional de Educación, Santos Benavente.

El docente señaló que pese al gran número de estudiantes que retornaron a las aulas, todavía hay 40 mil escolares que continuarán con las clases virtuales debido a la mala infraestructura de su institución. Para ellos se espera que la próxima semana se instale módulos para que puedan volver a la educación presencial.





